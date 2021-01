Siumut præciserer om magtopgør i partiet

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 27. januar 2021 - 10:11

Formandsopgøret i Siumut har skabt usikkerhed om, hvem der reelt leder landet, idet partiets formand Erik Jensen ikke har formået at overtage formandsposten i Naalakkersuisut fra Kim Kielsen.

Erik Jensen har ført forhandlinger med koalitionspartierne uden synligt resultat, og dermed sidder Kim Kielsen fortsat i den magtfulde stol.

Den usikre politiske situation har fået Siumuts næstformand Inga Dora G. Markussen til at udsende en ”præcisering” om, hvad den nye ledelse i Siumut kan gøre og ikke gøre i forhold til at få vippet Kim Kielsen af formandsstolen i Naalakkersuisut.

Forklaringen

- Det er kun Inatsisartut, der kan godkende en ny formand for Naalakkersuisut. Derudover er det kun formanden for Inatsisartut, formanden for Naalakkersuisut, eller et flertal af Inatsisartut, der kan indkalde til en ekstraordinær samling i parlamentet. Da en indkaldelse ikke er sket, kan en ændring i Naalakkersuisut ikke finde sted, oplyser næstformanden.

Det bliver desuden tilføjet, at Siumuts hovedbestyrelse finder det upassende, ”at indkalde Inatsisartut for blot at tage beslutninger om ”hvem skal sidde hvor”, og en eventuel ekstraordinær samling ville have kostet samfundet mange penge”.

Fokus på ny retning

- Indtil Inatsisartut samles vil Siumuts ledelse fokusere på indholdet i de politiske beslutninger som landsmødet har taget, og dermed bane vejen for en ny retning i det politiske arbejde, bliver det fastslået med henvisning til partiets landsmøde, hvor det blev besluttet, at partiet skal have en ny retning og ledelse.