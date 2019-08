Siumut-politiker: Der er for mange partier

Walter Turnowsky Tirsdag, 27. august 2019 - 11:01

Tilvæksten af nye partier skal begrænses, mener Siumuts medlem af Inatsisartut, Henrik Fleischer.

På efterårssamlingen har han rejst en forespørgselsdebat om, hvordan man kan gøre det sværere for nye partier at stille op til Inatsisartut.

- Efter min mening er der for mange partier herhjemme. Der er kun lidt over 55.000 individer her i samfundet, og der bruges meget tid på det politiske arbejde for så få mennesker, og det er dyrt, og netop fordi der er så mange partier, går mange sager meget langsomt, skriver han i begrundelsen til forslaget.

Han mener, at det øger snakkelysten i Inatsisartut, når der er hele syv partier repræsenteret.

- Som en konsekvens af at der bliver flere og flere partier, bliver møderne mere langvarige, og antallet af forslag, som skal behandles, vokser. Det har så medført, at der ansættes endnu flere embedsmænd, og en administration der fortsat vokser og vokser. Det koster samfundet penge.

Flere underskrifter

Som det er i dag, kræver det, at man samler underskrifter svarende til et mandat, hvis man vil stille op som nyt parti. Det svarer til rund regnet 900 vælgere.

- Måske skulle vi overveje at skærpe kravet, således at et nyt parti for at kunne stille op til et valg til Inatsisartut skal sandsynliggøre, at det kan opnå mindst to mandater.

- En anden mulighed, som måske kunne overvejes, er at indføre en form for spærregrænse, således at et opstillingsberettiget parti ikke kan opnå repræsentation i Inatsisartut med mindre end for eksempel to mandater.

Ved seneste valg sidste år opstillede to nye partier, Nunatta Qitornai og Samarbejdspartiet, som begge fik ét mandat. Derudover måtte også Atassut samle underskrifter, da partiet havde mistet sine pladser i Inatsisartut i den foregående periode. Partiet fik to mandater.

Ved valget i 2014 opstillede ét nyt parti, nemlig Partii Naleraq, som Henrik Fleischer både dengang og ved seneste valg var kandidat for. Umiddelbart efter seneste valg skiftede han til Siumut.

Den nuværende Siumut-politiker siger, at det ikke er bestemte partier, han sigter til.

- Lad mig til slut understrege, at denne forespørgselsdebat ikke har til formål at sætte bestemte partiers eksistensberettigelse til diskussion. Hvad jeg ønsker, er en principiel drøftelse af, hvordan vi kan begrænse tilvæksten i antallet af partier, så antallet ikke i unødigt omfang koster samfundet penge og besværliggør arbejdet i Inatsisartut, skriver Henrik Fleischer i begrundelsen til forslaget.

Han mener, at der ideelt set kun burde være tre partier: et venstreorienteret, et midtersøgende og et højreorienteret. Henrik Fleischer kommer dog ikke nærmere ind på, hvilke af de nuværende partier han placere i hvilken gruppe.