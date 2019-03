Siumut opstiller fire til folketingsvalget

J. Schultz-Nielsen / W. Turnowsky Mandag, 11. marts 2019 - 13:10

Opdateret kl. 14.05

På et hovedbestyrelsesmøde den 4. marts blev Siumut enige om, hvem der skal kæmpe om en plads i Folketinget.

Ineqi Kielsen, Nuuk

Ulrikka Holm, Nuuk

Aki-Mathilda Høegh-Dam, Nuuk

Jens-Erik Kirkegaard, Ilulissat

I en meddelelse fra landsformanden i Siumut Kim Kielsen opfordrer han pressen til at dække det kommende folketingsvalg på en sober og seriøs måde.

Tidligere naalakkersuisoq

Jens-Erik Kirkegaard er den mest erfarne politiker af de fire og har blandt andet siddet som naalakkersuisoq for råstofdepartementet. Han stillede imidlertid ikke op til Inatsisartutvalget i april 2018. På det tidspunkt forrtalte han, at han nu ville forlade politik til fordel for familie og erhvervsliv. Jens-Erik Kirkegaard stillede op ved folketingsvalget i 2015. Her blev han nummer to af Siumuts kandidater med 1.467 stemmer mod 3.759 til Aleqa Hammond.

Nu kommer han endnu engang til at konkurrere mod Aleqa Hammond om en plads i folketinget, men denne gang altså ikke inden for samme parti.

Inden for Siumut er det tre yngre kandidater, der kan snuppe pladsen for næsen af ham.

Ineqi Kielsen har været den eneste kandidat, som i forvejen var kendt. Han har taget vejen via Siumuts Ungdomsafdeling, Siumup Inuusuttunut Suleqatigiiffi. Ved seneste valg til Inatsisartut fik han 108 stemmer.

Ulrikka Holm har tidligere hovedsagligt været kendt for sit virke som sexolog, og har optrådt som ekspert og debatør i medierne. Hun trådte ind på den politiske scene ved Inatsisartutvalget sidste forår, hvor hun fik fik beskedne 75 stemmer.

Aki-Matilda Høegh-Dam er netop blevet færdig som bachelor i Statskundskab ved Københavns Universitet. Hun stillede i efteråret op som formands kandidat for Siumuts Ungdomsafdeling, Siumup Inuusuttunut Suleqatigiiffia, men tabte opgøret mod Inuk Kielsen Fleischer. I sin studietid i Danmark har hun været aktiv som debattør, og har han blandt andet markeret sig som tilhænger af hurtig selvstændighed.