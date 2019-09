Siumut-oprører har fået tilbudt poster i Naalakkersuisut

Redaktionen Fredag, 06. september 2019 - 09:03

Flere af de seks medlemmer af Siumut-gruppen, der har erklæret mistillid til Kim Kielsen, har fået tilbudt poster i Naalakkersuisut, og har takket nej til dem.

Det fortæller formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) til avisen Sermitsiaq.

Han afviser samtidigt blankt anklagerne om manglende samarbejdsvilje samt om at svigte partiet.

- Jeg har, siden jeg meldte mig ind i Siumut i 1980’erne, altid fulgt Siumuts vedtægter og målsætninger. Jeg kunne ikke drømme om at tilsidesætte partiets interesser. Jeg bliver også beskyldt for at have manglende samarbejdsvilje, men er der noget, der er vigtig for mig, så er det netop samarbejde.

- Jeg har blandt andet rakt hånden ud til partiets Inatsisartut­gruppe, hvor jeg har tilbudt flere af protestgruppens medlemmer poster i Naalakkersuisut, men som de har takket nej til blandt andet med begrundelsen om at det er for stort et ansvar. Det har ført til, at jeg efterfølgende har måttet hente ikke­ folkevalgte til posterne, som til gengæld og heldigvis er parate til at tage det ansvar, som de folkevalgte ellers er blevet tilbudt, forklarer Kim Kielsen til avisen Sermitsiaq.

Du kan læse mere i Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: