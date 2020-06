Siumut Nuuk får ny formand

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 02. juni 2020 - 08:39

Søndag holdt Siumut Nuuk generalforsamling, og der blev valgt nye ledelse, som skal styre partiet frem mod kommunalvalget i 2021, oplyser lokalafdelingen.

Det blev til et politisk-comeback til 48-årige Inga Dora G. Markussen, der blev valgt til ny formand under et kampvalg mellem hende og Ilatsiaq Markussen.

Inga Dora G. Markussen fik stor opbakning med 31 stemmer mod Ilatsisaq Markussens 5 stemmer.

Inga Dora G. Markussen har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen i den daværende Nuuk Kommune fra 1997 til 2001.

Vil tage ansvar for udviklingen

Hun afløser Doris J. Jensen på formandsposten og begrunder sin tilbagevenden til politik med, at hun ønsker at tage ansvar for udviklingen:

- De som har arbejdet et helt liv skal have værdige forhold. Og så skal der gives bedre handlemuligheder, som styrker den enkeltes mulighed for at komme videre i livet. Alle har ret til et værdigt liv, udtaler Inga Dora G. Markussen.

Der var også kampvalg om næstformandsposten, hvor Siumuts folketingsmedlem, Aki-Mathilde Høegh-Dam, Niels Boassen og Ilatsiaq Markussen stillede op.

Efter en tæt kamp fik Aki-Mathilda Høegh-Dam 16 stemmer mod 15 stemmer til Niels Boassen. Ilatsiaq Markussen fik 5 stemmer og 3 stemte blankt.