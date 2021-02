Siumut bliver mere og mere isoleret

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. februar 2021 - 11:09

Først var det Demokraterne, der trak stikket og valgte at udtræde af koalitionen. Dernæst har Partii Naleraq meddelt, at man ikke vil indgå en aftale med Erik Jensen.

Aqqalu Jerimiassen, partiformanden for Atassut, har endnu ikke haft et officielt møde med den nye Siumut-leder, men tager over middag flyveren fra Ilulissat til Nuuk, hvor han er indbudt til møde klokken 17.00 i dag tirsdag med Siumuts formand.

Ser ikke lovende ud

- Jeg møder naturligvis op for at høre, hvad de har at byde på. Men det ser absolut ikke lovende ud. Tænk blot på, hvordan vi blev smidt ud af koalitionen for et par år siden, påpeger Atassut-formanden over for Sermitsiaq.AG.

Han mener, at et valg er det mest hensigtsmæssige, da den nuværende situation med ”de kaotiske tilstande i Siumut skaber utryghed i befolkningen”, som han formulerer det.

På LinkedIn har Vittus Qujaukitsoq proklameret, at han forventer et valg i nær fremtid, og således peger pilen i retning mod det største oppositionsparti IA, som er i tænkeboks efter et møde i går med Erik Jensen og Vivian Motzfeldt.

IA’s krav kan virke usandsynlige for Siumut at indfri.

Som et ufragevigeligt krav forlanger IA, at Kuannersuit-projektet skal stoppes. Hvad, der måske er værre, er, så kræver IA også, at Siumut kan tale med én tunge og kan bilægge den åbenlyse splittelse, der har udspillet sig i fuld offentlighed siden formandsopgøret i Siumut sidst i november. Hvordan Erik Jensen skulle kunne love eller overbevise IA om, at han står i spidsen for et forenet parti, ser yderst vanskeligt ud. IA's pris vil i givet fald være høj.

Måske kort Vintersamling

Vintersamlingen kan derfor pludselig slutte, før den rigtig er kommet i gang, hvis oppositionen stiller et mistillidsvotum. Kim Kielsen oplyste mandag, at han ikke havde planer om at udskrive valg, men ville fortsætte så længe det var muligt for mindretalskoalitionen at udføre sit arbejde.

Sermitsiaq.AG har ikke haft kontakt til Samarbejdspartiets Tillie Martinussen. Partiet har et mandat i Inatsisartut.