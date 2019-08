Siumut lider nederlag i sag om mistillid

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. august 2019 - 10:56

Tilbage i juni, og kort tid efter at Asii Chemnitz Narup valgte at trække sig som borgmester, erklærede Siumuts syv mand store partigruppe i kommunalbestyrelsen, at man ikke havde tillid til den højest rangerende person i forvaltningen: kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen.

Med Peter Davidsen som frontfigur blev der fremlagt fem kritikpunkter af kommunaldirektørens ageren. Se de fem kritikpunkter her.

Lukket møde

Sagen blev tirsdag drøftet i kommunalbestyrelsen på et lukket møde.

Sermitsiaq.AG erfarer, at et flertal bestående af IA, Samarbejdspartiet og Demokraterne ikke kunne bakke op om mistillidsdagsordenen, og dermed stod Siumut alene med sin mistillid til kommunaldirektøren.

Demokraterne havde forud for Siumuts raid mod kommunaldirektøren trukket sig fra en samarbejdsaftale med IA, hvilket var en af anstødsstenene til, at Asii Chemnitz Narup trak sig og overlod borgmesterposten til Charlotte Ludvigsen, der via lodtrækning fik sædet efter et kampvalg mod Uju Petersen.

Justus langer ud

Da Siumut fremkom med deres mistillid til kommunaldirektøren via en pressemeddelelse blev partiet kraftigt kritiseret af Demokraternes Justus Hansen.

- Det er meget problematisk at man prøver at føre politik, hvor man angriber medarbejdere i forvaltningen. Det er ikke i orden, sagde Justus Hansen til Sermitsiaq.AG i slutningen af juni.

Justus Hansen understregede samtidig, at Demokraterne i byrådssalen ikke har ”giftet” sig til et samarbejde med Siumut, efter at man opsagde samarbejdsaftalen med IA.

Ikke hold i anklager

I dag onsdag siger Justus Hansen:

- Det var en helt ubegrundet mistillid, siumutterne kom med, hvor de gik efter manden og ikke bolden. Jeg kan virkelig ikke se, at der skulle være hold i Siumuts anklager mod Lars Møller-Sørensen.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Peter Davidsen, der i starten af juli fastholdt, at kommunaldirektøren skulle fjernes: læs artiklen her