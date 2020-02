Siumut-ledelsen om sexchikane: Tryg stemning på partigangen

Walter Turnowsky Fredag, 28. februar 2020 - 17:12

Siumuts hovedbestyrelse tolererer ikke seksuelle krænkelser, fastslår partiet i en pressemeddelelse.

Alligevel er der i de ti kvinders anklage om seksuelle krænkelser beskrivelser af en kultur, der involverer ikke bare de ansatte på partikontoret, men også folkevalgte politikere, der har deres gang på partigangen.

Brevene tegner nemlig et billede af en atmosfære, hvor seksuelle krænkelser var generelt accepteret uden nogen greb ind, og i flere tilfælde medvirkede i krænkelserne.

Yderligere én kvinde har fortalt til Sermitsiaq.AG, at der allerede for flere år siden herskede et generelt stærkt seksualiseret sprogbrug.

Ifølge beskrivelserne er denne sexchikane åbenlyst foregået på Siumuts partigang, hvor partiets toppolitikere færdes i det daglige.

På trods af dette har Siumuts ledelse tilsyneladende ikke bemærket noget.

- Jeg har selv været medlem af Inatsisartut, og jeg synes dengang, at der har været en generel tryg stemning på partigangen, men jeg kan selvfølgelig ikke tale på alles vegne, og hvordan stemningen er i dag, skriver partiets organisatoriske næstformand, Evelyn Frederiksen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Ked af det

Hun er af partiet udpeget til at udtale sig om sagen.

Det fremgår ikke af hendes svar, hvorvidt hun har indhentet oplysninger om atmosfæren og omgangsformen på partigangen fra partiformand Kim Kielsen eller den politiske næstformand Karl-Kristian Kruse, hvor sidstnævnte har sin daglige gang på partigangen og også formanden jævnligt kommer forbi.

Evelyn Frederiksen understreger endnu engang, at hun ikke vil udtale sig om personsager eller om de henvendelser, som hovedbestyrelsen har modtaget. Som Sermitsiaq.AG har fortalt, så kommer disse henvendelser fra ti kvinder, der fortæller om voldsom sexchikane udøvet af den nu tidligere partisekretær, Mikael Petersen.

- Det gør mig oprigtigt ked af det, hvis der skulle være foregået en krænkelseskultur i vores sekretariat i Inatsisartut, skriver Evelyn Frederiksen.

- Vi tager henvendelser alvorligt

Sermitsiaq.AG har blandt andet spurgt hende, om hun kan genkende billedet af, at der foregik krænkelser uden at nogen greb ind, hvordan partiledelsen kunne være uvidende om krænkelser, der åbenlyst skete på partigangen, samt hvorfor man ikke har grebet ind, før man fik en henvendelse.

Det er der kommet en samlet besvarelse ud af.

- Siumuts hovedbestyrelse tager alle henvendelser alvorligt, og slår hårdt ned på det, hvis nogen har oplevet noget ubehageligt eller grænseoverskridende. Det har vi gjort tidligere i andre sammenhænge, og det vil vi fremover også gøre, lyder det videre i svaret fra Evelyn Frederiksen.

Tager en samtale

Sermitsiaq.AG har ydermere spurgt, hvad hovedbestyrelsen vil gøre for at forhindre, at noget tilsvarende sker igen, samt om man ser et behov for at tage et opgør med den generelle omgangstone på partigangen.

- Vi tager i forretningsudvalget en samtale med sekretariatets ansatte om, at vi forventer en sober og professionel tone over for vores medlemmer og gæster, slutter Evelyn Frederiksen sit svar.

Mikael Petersen selv har til sit forsvar overfor Sermitsiaq.AG forklaret:

- Det er muligt, at jeg i en større gruppe er kommet med spøgende udtalelser med seksuelle undertoner. Og det har andre også gjort, for sådan er tonen.

Har du oplysninger om seksuelt krænkende adfærd og overgreb i det politiske liv, og ønsker at fortælle om det (evt anonymt), så kontakt Walter Turnowsky på walter@sermitsiaq.gl eller +299 562248.