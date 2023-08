Siumut landsmøde: En lang række klager skal behandles af den nye bestyrelse

Jensine Berthelsen Tirsdag, 01. august 2023 - 11:45

Bag de glade sange, slagtaler og ikke mindst gode atmosfære under Siumuts landsmøde er der også en dyster bagside.

Forud for formandsvalget fik Sermitsiaq.AG vished om, at der har været alt mulig andet end arbejdsro i partiet, både bestyrelsen og de delegerede.

Fortrolige dokumenter sivet ud

Formanden for Siumut, Erik Jensen har haft meget travlt op til landsmødet. Ikke kun med det politiske arbejde, men også med at modtage klager fra medlemmer af partiet.

Under landsmødets afvikling og forud for formandsvalget er Sermitsiaq.AG, af adskillige medlemmer af partiet, blevet fortalt ,at de har oplevet enorm pres udefra.

Flere førstehåndskilder har således fortalt, hvordan de er kontaktet på forskellig vis med det formål at påvirke udfaldet af formandsvalget. Ikke at det i sig selv er et problem med lobbyisme for en formandskandidat, men Erik Jensen påpeger at metoden har været ufin.

- Det kan jeg bekræfte. Det er meget alvorligt, især fordi nogle udefra har fået fat i fortrolige dokumenter, som bestyrelsen end ikke har godkendt. Det drejer sig specifikt om navnene på de delegerede, siger Erik Jensen og fortsætter:

- De der har fået adgang til dokumenterne har efterfølgende systematisk kontaktet de delegerede igennem opringninger, messenger-beskeder og sms-beskeder og forsøgt at påvirke dem til et bestemt resultat i forbindelse med formandsvalget, og det har vi fået adskillige klager om, fortæller Erik Jensen.

Men fordi det var så tæt op til formandsvalget, har den afgående bestyrelse besluttet at overdrage klagerne til den nye bestyrelse, oplyser Erik Jensen.

Psykisk terrorisering og personforfølgelser igennem de sociale medier

Ikke nok med at fortrolige oplysninger, herunder personoplysninger er sivet ud, og ud over at de delegerede er blevet kontaktet, har der også været chikane og personforfølgelse igennem de sociale medier, hvilket der er kommet klager over.

- Det er ikke i orden at føre så meget uro til partiet, vores medlemmer skal have det godt i partiet og der skal på ingen måde være tolerance overfor, hvad mange af vores medlemmer er blevet udsat for. Nogle er blevet chikaneret med navns nævnelse igennem de sociale medier, nogle er blevet udsat for psykisk terrorisering og der har været personforfølgelser ifølge de klager der er indkommet. Den nye bestyrelse skal forholde sig til klagerne, fortæller Erik Jensen, der er vred over at medlemmerne har været udsat for et enormt pres op til landsmødet.

Adspurgt om hvem der har afleveret fortrolige dokumenter, hvem der har udøvet opringninger og beskeder og hvem der har udøvet terrorisering, vil Erik Jensen ikke nævne navne.

Erik Jensen forklarer, at bestyrelsen nu skal behandle klagerne og beslutte, hvilke konsekvenser handlingerne skal have for de involverede.