Siumut landsmøde: Der kan gå op til ti dage før formalier er i orden

Jensine Berthelsen Fredag, 04. august 2023 - 07:41

Efterdønningerne fra Siumuts landsmøde i slutningen af juli er endnu ikke forbi. Partiet er ved at samle op på alle politiske beslutninger og føre dem ind i partiets politiske arbejdsprogram for 2023-2026.

Partiet skal også konstituere forretningsudvalget, der skal stå til ansvar overfor den nye hovedbestyrelse, det fortæller den genvalgte formand Erik Jensen overfor Sermitsiaq.AG.

Naalakkersuisuts arbejde kører ufortrødent

Erik Jensen gik til valg på at fortsætte koalitionssamarbejdet med Inuit Ataqatigiit. Selvom Siumut nu har truffet beslutninger om nye politiske målsætninger, har formanden for Naalakkersuisut allerede konstateret at han gerne ser samarbejdet fortsætte.

AT dømme ud fra Erik Jensens udtalelser umiddelbart efter møde i Naalakkersuisut, så tyder noget på, at det solide fundament for samarbejdet kan holde til nye initiativer fra Siumut:

- Vores samarbejde kører videre, vi har nu til formiddag holdt møde i Naalakkersuisut. Vi ved alle godt, at der kan ske ændringer i vores aftale, men indtil videre kører vores arbejde ufortrødent, og jeg regner stærkt med, at selvom der kommer til at ske ændringer, så vil vores samarbejde kunne bære de ændringer, der måtte komme, forklarer Erik Jensen.

I starten af næste uge vil forslaget til landets finanslov for 2024 blive præsenteret for samfundet. At de to koalitionspartier er blevet enige om det, er endnu et bevis på at samarbejdet kører på skinner.

Der kan gå ti dage

Som bekendt bliver det næste valg til Inatsisartut senest den 6. april 2025. Hvis der ikke bliver udskrevet valg i utide har den nuværende koalition lidt over halvandet år til at arbejde med de mange tiltag, som parterne allerede er igang med.

Hvor meget Siumut kan nå at få indarbejdet af nye tiltag er et spørgsmål som den nye hovedbestyrelse også skal tage stilling til. Så ingen tvivl om, at der skal vægtes og vejes før de formelle drøftelser med Inuit Ataqatigiit kan føre til koalitionens videre samarbejde.

- Vores administration er ved at sammenskrive vores opdaterede politiske målsætninger. Derefter skal vi, når forretningsudvalget er kontitueret, forholde os til prioriteringerne, hvorefter vi så vil anmode vores koalitionspartner Inuit Ataqatigiit om politiske drøftelser, fortæller Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.