Siumut Kujalleq: IA sløser selv i udvalgene

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 27. januar 2022 - 13:34

Inuit Ataqatigiit har opsagt samarbejdet med Atassut i Kommune Kujalleq med begrundelsen om, at Atassuts arbejde i udvalgene ikke er tilfredsstillende der, hvor Atassut har formandsposten.

- Kig i egne rækker før I kritiserer andre partier.

Sådan mener Anders Olsen, S, der er medlem i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq.

Han påpeger i en pressemeddelelse, at Inuit Ataqatigiit heller ikke selv er gode til at leve op til ansvaret som følger med, når man har en formandspost i et udvalg.

Mødereferater, der ikke bliver underskrevet i tide og mødeinvitationer i sidste øjeblik samt dagsordenspunkter, der ikke er forberedt godt nok er en af de ting, som Siumut i Kujalleq har måttet påpege overfor IA.

- Vi har fra Siumut op til flere gange krititiseret udvalgsformændenes indsats i udvalgene, hvilket blandt andet skete i efteråret under kommunalbestyrelsesmødet, hvor vi tog det op, skriver Anders Olsen i en pressemeddelelse.

En af dagsordenspunkterne, som ikke var forberedt godt nok var kommunens budget for 2022. Punktet måtte udskydes til et senere møde.

Vær ærlig

Siumuts Anders Olsen kritiserer IA for at være uærlig, og kun lede efter en syndebuk ved at smide Atassut ud af samarbejdet for manglende indsats i udvalgene.

- Derfor er det efter Siumuts mening skudt helt forbi, at man fra Inuit Ataqatigiit har været så ensidige overfor deres samarbejdspartner, det hører ingen steder hjemme, siger Anders Olsen og kræver ærlighed fra IA’s side.

Formand i teknik- og miljøudvalget i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq, Piitaq Lund (IA) erkender, at der har været udskydelser af udvalgsmøder i starten af valgperioden.

Men han kan ikke genkende Siumuts kritik af, at udskydelser af udvalgsmøder skulle skyldes, at udvalgsformændene har været dovne i kommunalbestyrelsen

- Dette skyldes at kommunalbestyrelsen skulle rydde op i kommunens økonomi, og der skulle ansættes flere faste ledere og dermed går væk fra konsituerede ledere. Disse nødvendige tiltag skulle på plads først, derfor har der været et par udskydelser af møderne, som vi vurderede som nødvendige, siger Piitaq Lund til Sermitsiaq.AG.