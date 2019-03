Siumut-krav: Billigere dagligvarer

Redaktionen Onsdag, 20. marts 2019 - 17:45

Hvorfor er det så dyrt at fylde indkøbskurven i Grønland?

Det ønsker Siumuts Jess Svane svar på og lægger op til en politisk debat i Inatsisartut om det altid højspændte emne.

Det skriver avisen AG.

Særligt undrer han sig over, at prisniveauet for varer i de mindre byer og bygder skal være så høje.

- I Nordgrønland oplever forbrugerne, at det for eksempel bedre kan betale sig at sejle ind til Ilulissat eller Aasiaat for at klare sine indkøb, end at handle lokalt, selvom det koster penge i benzin at tage jollen på indkøb, siger han til AG.

Dobbelt op

Han peger på hjembyen Qasigiannguit som et eksempel.

- Alle forbrugere her kender til problemet. I perioder kan prisen på udvalgte varer være dobbelt så høje som i konkurrencebyerne. Jeg forstår det ikke, for det er jo det samme skib, som fragter varerne til Qasigiannguit som til eksempelvis Ilulissat, siger han.

