Siumut med kraftig kritik: Teltlejr er alt for dyr

Beslutningen omkring etablering af teltlejr til hjemløse er blevet taget for hurtigt, aftalen var for dyr og blev besluttet uden at forelægge beslutningen for det ansvarlige udvalg. Sådan lyder kritikken fra to kommunalbestyrelsesmedlemmer for Siumut, Jens Kristian Berthelsen og Peter Davidsen. Borgmester Charlotte Ludvigsen forsvarer beslutningen.

Kommuneqarfik Sermersooq besluttede i marts at opsætte ekspeditionstelte til hjemløse. Teltene lejes fra servicevirksomheden Xploration Services Greenland. Men prisen er simpelthen for høj lyder det fra de to siumut-politikere.

- Lejen af teltene blev indledt den 17. marts og forventes afsluttet 17. juli - til en pris på 3.948.800 kroner. Der er altså tale om leje af 44 telte over fire måneder med plads til 2-4 personer, skriver de de to Siumut-politikere i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Telte som har vist sig ikke at være fuldt regnbestandige. Beslutningen blev taget i al hast, uden at forelægge beslutningen for det ansvarlige udvalg. Det finder Siumut stærkt kritisabelt.

Måtte handle hurtigt

Til den kritik svarer borgmester Charlotte Ludvigsen (IA), at kommunen måtte reagere på den alvorlige situation hurtigst muligt. Hun bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at aftalen om teltleje er på knap fire millioner kroner med Xploration Services Greenland.

- Vi ville sikre, at de hjemløse kunne have tag over hovedet i denne svære situation. Kommunen havde to muligheder. Enten skulle de hjemløse genhuses på hoteller eller også skulle der etableres en teltlejr. Den sidstnævnte var en billigere løsning. Og her kunne en sygeplejerske også indsættes, så de hjemløse kunne få deres helbred tjekket, hvilket også var en del af aftalen, svarer hun.

Jens Kristian Berthelsen og Peter Davidsen påpeger, at Økonomiudvalget i Sermersooq først blev orienteret om løsningen med teltene den 14. maj, altså næste to måneder efter beslutningen om at etablere lejren.

Det bekræfter kommunikationschef Lars Damkjær. Forklaringen er, at udvalget ikke holdt møde i en periode på grund af coronakrisen. Charlotte Ludvigsen understreger, at gruppeformændende blev informeret løbene om planerne.

Gratis tilbud

Jens Kristian Berthelsen og Peter Davidsen undrer ligeledes over, hvorfor kommunen indgik aftale med Xploration Services Greenland:

- Der var en anden lokal virksomhed som for en periode tilbød gratis indkvartering af de hjemløse i beboelige containere. Containere som kunne rumme 44 hjemløse. Derudover blev det tilbudt, at kommunen kunne købe de beboelige containere for 1,5 millioner kroner hvorefter man, efter at have sat containerne i stand, ville kunne bruge containerne varigt som midlertidig beboelse eller andre formål, lyder kritikken, hvor de mener, 'at kommunen har valgt at leje dyre telte, fremfor at købe sig til et billigere alternativ'.

Forsvarer beslutning

Charlotte Ludvigsen påpeger, at ingen andre end Xploration Services Greenland gav tilbud omkring telte til at starte med.

- Da aftalen allerede var på plads, fik vi et muntlig tilbud. Men hvis vi havde taget det tilbud, ville containercampen ikke engang være færdig endnu. Vi har fundet den billigste løsning dengang, og jeg er sikker på, at vi har taget den rigtige beslutning, da der er blevet taget hånd om de hjemløses helbred, lyder det fra Charlotte Ludvigsen.

Borgmesteren oplyser, at aftalen med Xploration Services Greenland varer i tre måneder, med mulighed for genforhandling i slutningen af juni.

