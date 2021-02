Siumut klar med afværgedagsorden

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. februar 2021 - 04:46

På vegne af hovedbestyrelsen og partiets Inatsisartut gruppe meddeler henholdsvis Erik Jensen og Hermann Berthelsen i en fælles pressemeddelelse, at man står bag den nye formand Erik Jensen.

I den fælles udmelding indrømmer man, at partiet har ”interne problemer”, men fastslår, at ”det ikke er en ønskelig vej, at man alene som følge af et enkelt partis interne problemer udskriver et valg i utide”.

Samfundsansvar

- Som landets største parti har vi taget det som vores pligt at tage vores samfundsansvar og har rakt hånden ud til de andre partier med henblik på samarbejde, men partierne med deres mandater i Inatsisartut, som udgør et absolut flertal, ønsker et valg, skriver Erik Jensen og Hermann Berthelsen.

De to formænd stiller spørgsmålstegn ved, om oppositionen har ret i påstanden om, at ”det udelukkende er Siumuts skyld, at der ikke kan laves et samarbejde”.

- Hvis dette så er rigtigt, hvordan kan det så være, at de andre partier med deres 21 mandater ud af de samlede 31 mandater i Inatsisartut, ikke selv danner en Naalakkersuisut koalition for resten af valgperioden, spørger partiformanden og formanden for Siumuts Inatsisartut gruppe.

Afværgedagsorden

Det bliver slået fast, at Siumut vil komme med en afværgedagsorden ”når der stilles et mistillidsvotum”. Partiet mener, at de igangværende politiske sager ”bør fortsætte og ikke bare skal stoppes midt i det hele”.

- Selvom vi fra Siumut ikke går ind for et valg nu, så er vi ikke i tvivl om det kommende resultat, fastslår Erik Jensen og Hermann Berthelsen uden at uddybe, hvad man forudser af valgresultat.

Siumuts tidligere formand Kim Kielsen, der er formand for Naalakkersuisut, bliver ikke nævnt med et ord i pressemeddelelsen.