Siumut i Qasigiannguit: Pas ekstra på

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 03. december 2021 - 10:39

Siumut gruppen i Qeqertalik Kommune opfordrer indbyggere i Qasigiannguit til at være ekstra påpasselige, da der er konstateret 53 smittede i byen.

- Vi opfordrer befolkningen til at ikke at deltage i julearrangementer for familier og unge i byen. Vi opfordrer også til at borgerne følger myndighedernes anbefalinger. Vi bliver nødt til at stå sammen, hjælpe hinanden og ikke komme for tæt på, siger gruppeformanden i Siumut i Kommune Qeqertalik, Aqqa Samuelsen.

Være opmærksom på det smittede

Mandag den 29. november blev fire smittede konstateret i Qasigiannguit, og derefter er det gået hurtigt med smittespredningen.

Udover at passe på, så opfordrer politikeren også befolkningen til at være ekstra opmærksomme på de smittede, som måske kan have brug for en hjælpende hånd.

- Familier med børn eller ældre som er blevet smittet med Covid-19 skal vi sammen være opmærksomme på. Vi skal støtte dem og hjælpe dem ved at følge anbefalingerne, lyder det fra Aqqa Samuelsen (S).

Ingen panik

Han understreger også, at befolkningen ikke skal gå i panik.

- Det er vigtigt at vi som borgere er trygge og ikke går i panik.Vi skal sammen komme igennem situationen i Qasigiannguit, siger Siumuts gruppeformand i Kommune Qeqertalik og afslutter:

- Vi ønsker alt det bedste for de smittede i Qasigiannguit og håber på at de snart bliver raske, siger Aqqa Samuelsen (S).