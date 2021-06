Siumut: Hold sørgedag for Canadisk tragedie

Thomas Munk Veirum Onsdag, 02. juni 2021 - 18:04

En skammelig historisk episode.

Sådan omtaler formand for Siumut, Erik Jensen, behandlingen af oprindelige folks børn i Canada, efter fundet af en massegrav med de jordiske rester af 215 børn ved Kamloops Indian Residential School i Canada i sidste uge.

- Der er tale om en historisk tragisk episode, som kolonimagten har gennemført overfor den oprindelige befolkning, og det er tydeligt, at man end ikke har set disse oprindelige folk som mennesker ved at gennemføre disse forfærdelige og fuldstændig respektløse skammelige hændelser, skriver Erik Jensen i en pressemeddelelse.

Nogle af børnene, som blev fundet i graven, var ned til tre år gamle, og fundet har sendt chokbølger igennem Canada.

Også herhjemme har koalitionspartiet Inuit Ataqatigiit tirsdag reageret og udtrykt medfølelse og kondolence overfor oprindelige folk i Canada.

Hos Siumut mener Erik Jensen, at der bør laves en national sørgedag:

- Vi bør udvise vor medfølelse på regeringsplan og over hele landet og gøre dette på en ganske bestemt dag, skriver Erik Jensen.

'Deler historie på mange punkter'

Overfor Sermitsiaq.AG begrunder Erik Jensen forslaget sådan:

- Det er vigtigt, fordi vi har selv været en del af en koloni, og vi er nu på vej mod selvstændighed. Canada er nogle af vores nærmeste beslægtede frænder, og vi deler historie på mange punkter. Vi accepterer ikke undertrykkelse af oprindelige folk.

- Derfor er det vigtigt for os i Grønland at vise medfølelse og respekt til vores naboer, siger Erik Jensen.

Afholdelsen af en sørgedag er op til Naalakkersuisut, siger han, men det bør være inden for de nærmeste dage, foreslår Erik Jensen.

ICC: Paven bør undskylde

Også organisationen ICC reagerer onsdag på det uhyggelige fund af de mange børnelig.

ICC udtrykker solidaritet med de canadiske oprindelige folk, og ICC bakker blandt andet op om et ønske om, at paven bør undskylde for kirkens rolle i driften af de berygtede kostskoler for oprindelige folks børn i Canada.

Det udtaler international forkvinde i ICC Dalee Sambo Dorough:

- Vær ikke i tvivl om, at inuit samlet står bag kampen for at afdække den fulde sandhed om, hvad der skete. Derfor støtter vi opfordringen til den canadiske regering om at finansiere en undersøgelse af de forsvundne børn fra alle tidligere kostskoler i hele Canada, således, at der kan ske en retfærdig afslutning på dette for de oprindelige folks samfund.

- Ligeledes støtter vi opfordringen til pave Frans om at undskylde overfor kostskolernes ofre og deres nærmeste og samtidig frigive dokumenter fra den katolske kirke, der kan afsløre børnenes identitet fra gravene nær den tidligere kostskole i Kamloops samt andre kostskoler over hele Canada, siger forkvinden.