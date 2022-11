Siumut vil have gransket samarbejdet i Naalakkersuisut

Merete Lindstrøm Tirsdag, 15. november 2022 - 12:08

Fredag udviklede debatten om punkt 7 i salen sig til noget nær et skænderi, da IA´s Kristian Jeremiassen fik sagt noget i retning af, at ”IA desværre dannede koalition med Siumut”.

- Denne meget kritiske udtalelse til offentligheden betragter Siumut som en alvorlig hændelse, der ikke blot kan passeres med en undskyldning, skriver formanden for Siumut, Erik Jensen i en pressemeddelelse.

Kristian Jeremiassen fik nemlig undskyldt for sine udtalelser, efter at mødet i første omgang blev afbrudt og medlemmerne fik en pause til at køle af en halv times tid. Men det er altså ikke nok, understreger Siumut.

Vil have en officiel udmelding fra IA

Kristian Jeremiassen, der er formand for Anlægsudvalget for Inuit Ataqatigiit fik i samme ombæring fremsat påstand om, at der er intentioner om at nedrive boliger i Qasigiannguit til næste år.

- Jeg vil fra Siumut på det kraftigste fastslå, at det ikke er sandt, lyder det fra Erik Jensen,

Optrinnet foregik under anden behandlingen af punkt 7, forslag til finansloven for 2023.

Siumut-formanden er så fortørnet over udtalelsen om samarbejdet i koalitionen at partiet nu kræver, at Inuit Ataqatigiit laver en intern vurdering af koalitionens samarbejde.

- Udtalelsen kan forstås som det uheldige i, at Inuit Ataqatigiits bestyrelse har indgået et samarbejde med Siumut. På det baggrund kræver Siumut, at formanden for Inuit Ataqatigiit og dets bestyrelsen foretager en grundlæggende vurdering af samarbejdet, og melder deres slutninger til offentligheden inden efterårssamlingen er omme.

Siumut er ellers godt tilfredse med samarbejdet

Erik Jensen mener altså, at optrinne skader samarbejdet, som Siumut ellers er glade for.

- Vi mener fra Siumut, at et medlem for Inuit Ataqatigiit i Inatsisartut, der kommer med så urigtige og ubegrundede udtalelser, må forstås som en alvorlig underminering af det brede samarbejde der bygger på fællesskab og samarbejde for hele landet, skriver Erik Jensen.

Han understreger i sin pressemeddelelse, at Siumut vurderer samarbejdet i Naalakkersuisut som værende godt, men at Inuit Ataqatigiit har en opgave foran sig.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra IA, som dog ikke vil udtale sig om sagen, før forretningsudvalget har holdt møde.