Siumut foreslår at sænke barren: Flere teenagere skal have stemmeret

Vi har vænnet os til, at unge kan stemme og opstille til valg, når de fylder 18 år. Men hvorfor ikke lade flere teenagere sætte deres kryds?

Det forslag stilles nu af en af Siumuts unge løver, Inatsisartut-medlem Kuno Fencker, som ser en række fordele ved at sænke valgretsalderen, skriver avisen AG.

Men hvor langt skal vi ned?

- Jeg forestiller mig 16-17 år, svarer Kuno Fencker, da AG går ham på lidt på klingen efter, at han i Inatsisartut lancerede idéen om at udvide antallet af vælgere; dog uden fra talerstolen at nævne en konkret alder.

Ifølge Kuno Fencker er det bekymrende, at deltagelsen ved sidste Inatsisartut-valg var rekordlav: 65,9 procent. I 2018 var den på knap 72 procent, og den har været endnu højere tilbage i tid.

- Unge er nok mere oplyste i dag takket være adgangen til informationer via de elektroniske medier. Man ser også oftere, at ungdommen tilkendegiver sine meninger, så hvorfor skal de egentlig vente med at stemme? spørger Kuno Fencker, som dog gerne ser, at der laves analyser for at afgøre, om det skal være 16 eller 17 år, og om man for eksempel skal differentiere mellem 16-årige født i januar og december.

