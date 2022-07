Siumut fejrer 45-års jubilæum

Kassaaluk Kristensen Fredag, 29. juli 2022 - 16:21

Partiet Siumut er det politiske parti, der har eksisteret i Grønland længst, og siddet sammenlagt længst på magten.

I dag den 29. juli fejrer Siumut sine 45 år som parti.

I partiets Facebookside deler Siumut en video med oplysninger om hvor mange gange, partiet har haft deres medlemmer stemt ind i forskellige politiske embedder.

Igennem 45 år har Siumut haft sammenlagt:

37 års regeringstid

154 medlemmer stemt ind i Inatsisartut

I alt 97 borgmestre

Udover disse bedrifter har borgere ved forskellige valg til både Inatsisartut, kommuner, Folketinget og EU-parlamentet stemt på Siumut over 300.000 gange.

Selvstændighed som mål

Siumut blev etableret i starten af 1970’erne. Her var det Lars-Emil Johansen og Jonathan Motzfeldt der sad i Grønlands Landsråd på baggrund af den nystiftede bevægelse.

Siumut blev grundlagt som et politisk parti den 29. juli 1977, altså for 45 år siden. Partiets første partiprogram støttede en hjemmestyreordning inden for rigsfællesskabet. Og hjemmestyret blev en realitet allerede to år efter, i 1979.

- En af de vigtigste mål, som partiet var med til at gennemføre er hjemmestyret, der blev indført under to år efter partiets etablering. Og senere, selvstyrets indførelse i 2009.

- Disse er opnået med Siumut i roret, og er med til, at grønlændere i dag lever uden undertrykkelse, men med troen om dem selv, fortæller formanden for Siumut, Erik Jensen.

Flere uddannelsessteder

Siumut er også stolte over, at der er flere uddannelsesmuligheder at byde de unge i landet. Samtidig fortæller formanden, at partiet også arbejder for grønlændernes muligheder for at bestride højere poster i erhvervet.

Partiet arbejder fortsat på et mere selvstændigt Grønland med en stabil økonimi, fortæller formanden.

- Vi kan få stor gavn af undergrundens ressourcer ved at etablere selskaber, der bearbejder råstoffer i landet og ved at hjemtage hele udenrigsområdet. Disse kan være med til, at vi få tilført flere midler til for eksempel sundhedsvæsenet, og skabe trygge rammer for befolkningen, siger han og slutter:

- Disse mål kan vi kun nå ved at danne et flertal og gennem befolkningens opbakning. Siumut tror på, at vi kan opnå selvstændighed i den nærmeste fremtid, men at der fortsat er meget, der skal rettes, siger Erik Jensen.

