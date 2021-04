Siumut ekskluderer Minik Høegh-Dam

Merete Lindstrøm Fredag, 16. april 2021 - 13:33

Tidligere på ugen kunne Sermitsiaq.AG afsløre, at Qarsoq Høegh-Dam har en dom for besiddelse af hash. Broderen Minik Høegh-Dam har en verserende sag om euforiserende stoffer hængende over hovedet, da den er anket til landsretten efter en frifindelse ved kredsretten 25. marts. Sidstnævnte har indtil nu trukket det korteste strå.

Han har siden valget mistet muligheden for at blive borgmester på trods af at han fik flest stemmer for Siumut i Avannaata Kommunia, og nu ryger hans medlemskab af partiet også.

- Siumuts hovedbestyrelse har d.d. besluttet at ekskludere Minik Høegh-Dam, lyder det i en pressemeddelelse fra Erik Jensen fredag.

I pressemeddelelsen forklarer han, at det normalt er Valgbarhedsnævntes opgave og ultimativt domstolene at vurdere en kandidats egnethed til at indtage en position som folkevalgt.

- Når Siumut alligevel når til denne eksklusion skyldes det, at der ud over den i offentligheden kendte mistanke om distribution af ulovlige stoffer, er en begrundet mistanke om andre lignende forhold, som Siumut under alle omstændigheder ikke kan sidde overhørig. Siumut har nultolerance i forhold til distribution og salg af ulovlige euforiserende stoffer.

Kan findes egnet

Minik Høegh-Dam kan fortsat findes egnet af Valgbarhedsnævnet, som normalt tager stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmernes egnethed ud fra eventuelle domme, der foreligger.

- Siumut vil naturligvis tage den konklusion som Valgbarhedsnævnet måtte komme frem til, til efterretning. For organisationen Siumut er beslutningen endelig, og efter partiets vedtægter. Siumuts ledelse har været i dialog med lokalafdelingen, som også er kommet til samme konklusion.

Erik Jensen vil ikke fortælle om Qarsoq Høegh-Dam lider samme skæbne, da partiet afventer udvalg til valg prøvelse, som skal vurderer egnetheden for de valgte medlemmer af Inatsisartut. Erik Jensen gentager dog sit mantra om, at Siumut har en absolut nultolerance over hashdomme i partiet.

Hele familien Høegh-Dam har været aktive for Siumut under valgkampen, hvor næstformand Vivian Motzfelst også takkede forældrene til brødrene Bitten Høegh Dam og Kim Høegh Dam for deres store engagement kort valget.