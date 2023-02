Siumut ansætter Qarsoq Høegh-Dam

Merete Lindstrøm Onsdag, 01. februar 2023 - 12:41

Qarsoq Høegh-Dam indtager fremover en position på partikontoret hos Siumut.

Han bliver ansat som specialkonsulent i sekretariatet, oplyser han til Sermitsiaq.AG.

- Jeg har jo arbejdet med politik og samfund de seneste ti år hos både Siumut, KNAPK og andre steder, så jeg glæder mig til at fortsætte med det, jeg altid beskæftiger mig med, siger han og tilføjer:

- Jeg brænder for alt, der handler om det grønlanske samfund, og jeg nyder, at der på partikontoret sker så mange nye ting hele tiden. Man kan sige det bliver vandte omgivelser med nye ansigter, da der er kommet en del nye til i Bureau for Inatsisartut, siden jeg sidst havde min gang på kontoret.

Har arbejdet for partiet tidligere

Qarsoq Høegh-Dam hjalp også til på partikontoret under det seneste folketingsvalg, hvor hans søster Aki-Matilda Høegh-Dam blev genvalgt med langt flest stemmer blandt de 14 kandidater, der stillede op i Grønland.

Qarsoq Høegh-Dam stillede selv op til inatsisartutvalg i 2021 og bragede ind med fjerde flest stemmer af Siumuts kandidater. Men på dagen hvor han skulle indtræde i Inatsisartut valgte han at trække sig.

Dømt for besidelse af hash

Det skete efter at det kort efter valget kom frem, at han er dømt i en hash-sag tilbage i 2019.

Efter et længere retsforløb – først i Kredsretten og senere i Landsretten – endte ankesagen med, at den politiske debutant i landspolitik, den 7. oktober 2019 blev idømt en bøde på 1.500 kroner, og at han fik konfiskeret 49 gram hash.