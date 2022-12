Siumut-afdelinger ønsker Naalakkersuisut-krav til Sermersooq

Thomas Munk Veirum Mandag, 12. december 2022 - 15:04

I denne uge står der meget på spil for Kommuneqarfik Sermersooq. Naalakkersuisut skal nemlig torsdag behandle en ansøgning, hvor kommunen beder om lov til at låne 1,25 mia. kr.

Lånet er afgørende for at overtage en række anlægsprojekter fra byudviklingsselskab NCD. I regi af selskabet har kommunen sat projekter i gang, som der ikke er sat penge af til, og derfor skal kommunen låne penge nu.

Siumut er i opposition i kommunalbestyrelsen, og partiets lokalafdelinger i kommunen melder nu ud, at afdelingerne har sendt et brev til Siumut-formand Erik Jensen om, at Naalakkersuisut bør stille krav til kommunen i forbindelse med en eventuel godkendelse af ansøgningen.

- Ikke en rar følelse

– Siumut-gruppens krav er blandt andet, at der skal igangsættes en udvidet og uvildig revisionsundersøgelse med deltagelse af en task-force der skal afdække en række forhold i kommunens forvaltning set en årrække tilbage, udtaler gruppeformand for Siumut i kommunalbestyrelsen, Inga Dora G. Markussen.

Partiet mener, at forvaltningen skal igennem en uvildig undersøgelse, for at finde ud af, hvordan NCD-fadæsen og den såkaldte boligsag kunne ske. Derudover antyder kommunalpolitikeren, at der er uregelmæssigheder, der ikke er fuldt afdækket:

Skal genskabe tillid og samarbejdsånd

– Nogen må tage et ansvar og rydde op, så vi kan gå i gang med finde løsninger på den alvorlige situation som Kommuneqarfik Sermersooq står i. De tilbundsgående undersøgelser vil give os det pusterum, der skal til for at genskabe en tillid til både forvaltningen og en samarbejdsånd, som er så tiltrængt, udtaler Inga Dora G. Markussen.

Kommunaldirektør Ole Jakobsen har tidligere udtalt til Sermitsiaq.AG, at afdragene på det store lån ikke vil påvirke udførelsen af kommunens kerneopgaver, og at kommunens budget de kommende år ser sundt ud, såfremt kommunen får godkendelse af Naalakkersuisut til at optage lånet.