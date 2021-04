Siu Tsiu vil lære de unge glæden ved at arbejde 

redaktionen Søndag, 18. april 2021 - 13:30

En ny socialøkonomisk virksomhed er ved at tage form i Tasiilaq. Siu Tsiu vil støtte grønlandske unge til at komme i gang med en praktisk uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet.

Mellem 40 og 50 procent af alle unge kommer ikke i gang med en uddannelse efter folkeskolen. En stor del fordi de ikke er bogligt stærke. Til gengæld er de ofte gode praktikere, og de kompetencer skal frem i lyset og anerkendes, skriver avisen Sermitsiaq.

– Det er spild af talent. De ikke-boglige elever har ofte stærke praktiske færdigheder, og dem er der meget brug for på arbejdsmarkedet. Jeg så gerne, at de praktiske kompetencer bliver anerkendt og støttet i langt højere grad, end tilfældet er i dag. Der skal investeres i de unge, som har brug for at lære glæden ved arbejdsidentitet og kollegiale fællesskaber. Det handler ikke alene om en økonomisk investering, men i lige så høj grad om en anerkendende tilgang, fortæller Hanne Danielsen til Sermitsiaq. Hun er direktør i Sui Tsiu, og som netop har været en måned i Tasiilaq for at etablere partnerskaber med lokale virksomheder.

