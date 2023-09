Siu-Tsiu åbner i Qaqortoq

Redaktionen Fredag, 08. september 2023 - 17:09

Den socialøkonomiske virksomhed Siu-Tsiu åbner til november i Vatikanhuset i Qaqortoq. 15 unge skal tilknyttes virksomheden.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Aktuelt leder Siu-Tsiu efter en projektleder og to projektmedarbejdere til drift og udvikling af virksomheden i Sydgrønland, der etableres efter ønske fra borgmester Stine Egede og kommunalbestyrelsen.

– Vi glæder os til samarbejdet med Siu-Tsiu. Vi har indgået en aftale om et samarbejde i forhold til at tilbyde et dagtilbud til unge, der ikke umiddelbart besidder lysten eller evnerne til at være i et uddannelsesforløb. Vi skal skabe rammerne for, at de unge kan blive hjulpet til at udvikle sig hen imod et valg af uddannelse og beskæftigelse, siger Stine Egede og uddyber, at målgruppen er unge i aldersgruppen 16-25 år bosiddende i Kommune Kujalleq.

