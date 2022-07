Sisimiut: Udvidelse af sygehus skal koste 114 millioner kroner

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 14. juli 2022 - 14:58

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har den 29. juni godkendt Naalakkersuisuts indstilling til udmøntning af i alt 114 millioner kroner til om- og tilbygningen af Sisimiut Regionssygehus, fremgår det i en pressemeddelelse fra Selvstyret.

Det er blevet vurderet, at de nuværende fysiske rammer på Sisimiut regionssygehus er utidssvarende og trænger til modernisering. Med om- og tilbygningen forbedres disse forhold, så de lever op til nutidige hygiejnemæssige krav.

To års udvidelsesarbejde

- Sisimiut Regionssygehus har i lang tid trængt til fornyelse, udtaler naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen (IA) i meddelelsen, der samtidigt fremhæver, at borgerne i Sisimiut, sammen med resten af regionen, fortjener en tryg oplevelse når de møder sundhedsvæsenet.

Naalakkersuisoq for boliger, Erik Jensen (S), siger i samme meddelelse, at realiseringen af om- og tilbygningen til Sisimiut regionssygehus har været et prioriteret projekt.

Udvidelsen skal udføres af BJ Entreprise i Sisimiut. Arbejdet påbegyndes allerede i indeværende måned og forventes afsluttet i midten af 2024.

Moderne lokaler

Når opførelsen er klar, får sygehuset nye og moderne lokaler, herunder operationsgang, fødeafdeling, skærmede og særligt indrettede sengestuer til døende, og tandklinik.

Ledende regionssygeplejerske Nukánguak´ Heilmann ser frem til, at sengeafdelingen bliver renoveret, og at der dermed bliver markant bedre forhold for patienterne.