Sisimiut: Udeblevet krydstogtsæson rammer hårdt

redaktionen Søndag, 04. oktober 2020 - 11:13

Sisimiut omsætter for omkring 30 millioner hver krydstogtsæson, viser en undersøgelse fra det lokale erhvervsråd, Arctic Circle Business.

- Sisimiut er den ene ud af to byer hvor der tankes mest brændstof, takket være de gode kaj forhold betyder det højere omsætning i byen, fremgår det i en pressemeddelelse fra erhvervsrådet.

Byen har opnået at blive en fast destination for expeditions skibene, men denne sommer har været uden de 44 anløb der i 2019 bragte næsten 12.000 gæster med sig.

Souviniers og service

Krydstogtskibene lægger cirka 26-27 millioner kroner for at blive serviceret, dette i mens turisterne ligger omkring 3,5 til 4 millioner kroner i de lokale turist oplevelser og souvenirs.

- Det svarer til at en krydstogts turist i gennemsnittet ligger cirka 312 kroner for oplevelser og souvenirs, og at et krydstogtsskib køber gennemsnitlig service for cirka 602.000 kroner når de lægger til i Sisimiut, oplyses det.

Håb om bedre fremtid

Arctic Circle Business håber derfor på, at krydstogtskibene stadig vil være at finde efter corona.

- Nogle af operatørerne fortæller at de foretrækker de små ekspeditionsskibe, da det oftest er dem som lægger flest penge i butikkerne, men det betyder ikke at de større skibe ikke lægger penge, og at de små altid gør det, lyder det fra erhvervsrådet i Sisimiut.