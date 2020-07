Sisimiut: To mænd dømt i alvorlige sager

redaktionen Mandag, 27. juli 2020 - 16:30

Anklagemyndigheden ved Grønlands Politi var i sidste uge på procedurerejse i Sisimiut for at behandle flere ankesager om blandt andet voldtægt samt kønsligt forhold til barn.

Her fik to mænd dom på de alvorlige sager, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

En af de sager, der blev behandlet, var en voldtægtssag fra Sisimiut, hvor en mand i starten af 40’erne havde voldtaget sin 15-årige niece. I Qeqqata Kredsret blev manden idømt 1 år og 6 måneders anstalt, men Landsretten valgte at skærpe dommen til to års anstalt, fremgår det.

- Manden blev på grund af grovheden af sagen tilbageholdt efter dommen med henblik på afsoning af dommen, meddeles det.

I en anden sag skærpede Landsretten kredsrettens dom fra en betinget til en ubetinget dom på 3 måneder i anstalt til en mand, som havde haft et seksuelt forhold til et barn på 12 år, mens han selv var 18 år gammel.

Onkel voldtog sin niece

Den 12. marts 2020 idømte Qeqqata Kredsret en mand fra Sisimiut 1 år og 6 måneders anbringelse i anstalt for den 8. marts 2019 at have voldtaget sin 15-årige niece. Manden nægtede sig skyldig i kredsretten og ankede derfor dommen til Landsretten med påstand om frifindelse.

I mandags blev sagen færdigbehandlet i Landsretten. Manden blev idømt to års ubetinget anstaltsanbringelse, ligesom han blev tilbageholdt straks efter dommen. Desuden skulle han betale torterstatning til pigen på 100.000 kroner.

Anklagerfuldmægtig, Martin Dahl Fuglsang, der førte sagen på vegne af anklagemyndigheden, var tilfreds med rettens afgørelse:

- På baggrund af forholdets karakter, pigens alder og den familiemæssige relation, påstod anklagemyndigheden, at den tiltalte skulle idømmes en længere foranstaltning, end den som Kredsretten var nået frem til. Jeg er derfor meget tilfreds med, at Landsretten har valgt at følge anklagemyndighedens påstand om skærpelse af længden af anstaltsanbringelsen.

Skal afsone dom

I den anden sag, hvor en mand på nu 21 år - blev manden idømt en betinget dom på tre måneders anstalt for at have haft samleje med en på daværende tidspunkt 12-årig pige, som han havde et ”kærestelignende forhold” til.

Anklagemyndigheden ankede kredsretten dom til Landsretten med påstand om skærpelse, og i sidste uge skærpede Landsretten dommen fra en betinget - til en ubetinget dom på tre måneders anstalt.

Anklagerfuldmægtig, Martin Dahl Fuglsang, siger om sagen:

- I den her sag har vi at gøre med en myndig mand, der vælger at have samleje med et barn på 12 år. Det var derfor min påstand, at sådan en sag skal resultere i, at man skal i anstalt. Jeg er derfor tilfreds med, at Landsretten ændrede foranstaltningen til ubetinget anstaltsanbringelse.