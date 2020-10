Sisimiut: Rettigheder på skolebænken 

redaktionen Torsdag, 01. oktober 2020 - 15:06

Mandag i denne uge er skolerne i Sisimiut startet på deres officielle rejse mod at gøre principperne i FN’s Børnekonvention til den rettesnor, som hele skolens hverdag er bygget op omkring.

Børnekonventionen bliver således den nye 'grundlov' for elever og lærere på skolen, skriver Qeqqata Kommunia på sin hjemmeside.

- Der skal lyde en stor ros til skolerne for at arbejde på at få skolerne certificeret som de første Rettighedsskoler i Grønland. Det kan I godt være stolte af. Når børn kender deres rettigheder og bliver lyttet til, fremmer det trivsel, indlæring og fællesskab, siger programleder i Unicef Maliina Abelsen ifølge kommunen.

Bedre trivsel

Skolerne i Sisimiut skal nemlig forme hele skolens hverdag efter principperne i FN’s Børnekonvention. Det indebærer både at oplyse børnene om deres rettigheder, som er forankret i Børnekonventionen, men især at inddrage eleverne i arbejdet for at forbedre trivslen på skolen. Det gælder både trivslen mellem elever og mellem elever og ansatte.

- Unicef Rettighedsskoler er et pilotprojekt, der skal tilpasse projektet til grønlandske skoler og grønlandsk kultur. Gennem arbejdet certificeres skolerne. Det er meningen, at andre skoler i Grønland kan blive certificerede fra det kommende skoleår, når pilotprojektet på skolerne i Sisimiut afsluttes med skolernes certificering, oplyses det.