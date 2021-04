Sisimiut: Ny svømmehal på tegnebrættet

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 15. april 2021 - 12:59

Arkitekten bag Malik Svømmehallen i Nuuk skal i gang med at lave skitser til et nyt svømmehals-projekt i Sisimiut. Udover en svømmehal skal KHR Architecture sammen med Rambøll GL stå for renovering af en eksisterende sportshal.

De to firmaer har vundet en tilbudskonkurrence, og når projektet er klar på tegnebrættet er det meningen, at man i gang med at ansøge fonde om midler.

Opgaven

Svømmehallen skal ud over et 25-meters bassin også have rutsjebane og et stort terapibassin, der kan bruges af handicappede og børnefamilier. Renovering af den eksisterende bygning skal sikre, at også den eksisterende 2200 m2 store bygning lever op til nutidens krav om tilgængelighed og bl.a. energirenoveres i overensstemmelse med det gældende bygningsreglement, oplyser KHR Architecture i en pressemeddelelse.

Arkitektfirmaet har på kun 17 måneder formået at vinde fire konkurrencer i Grønland. Firmaet skal blandt andet projektere den nye Jern- og Metalskole.

Stod bag Malik Svømmehal

KHR Architecture er også arkitekterne bag den første grønlandske svømmehal i Nuuk, der blev bygget for Nuuk Kommune i 2003 med støtte fra LOA Fonden.

- Malik svømmehal er en stor succes, som Nuuks borgere virkelig har taget til sig, så jeg håber og tror, at vi også kan være med til at finde fondsmidler til at realisere en svømmehal i Sisimiut, siger partner og teknisk chef i KHR Architecture, Henrik Danielsen.