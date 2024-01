Sisimiut: Mand overfaldet af 4-5 personer

Jensine Berthelsen Lørdag, 13. januar 2024 - 11:00

Offeret var ved bevisthed da politiet ankom til gerningsstedet, men der var de fire til fem gerningsmænd allerede flygtet fra gerningsstedet, det fortæller vagtchef Malik Olesen fra Grønlands politi.

Trods sin tilstand kunne offeret fortælle politiet at den efterlyste Minik Olinguaq Konrad Olsen var blandt gerningsmændene:

- Episoden blev anmeldt til politiet omkring 01:30 natten mellem fredag og lørdag. Politiet var hurtigt til stede og der fandt man en mand, der var blevet udsat for en voldsom angreb. Manden var dog ved bevidsthed. Han kunne fortælle at den efterlyste Minik Olinguaq Konrad Olsen var blandt gerningsmændene, fortæller vagtchef Malik Olesen overfor Sermitsiaq.AG.

Ledte efter gerningsmændene hele natten

Vagtchef Malik Olesen fortæller at politiet i Sisimiut har brugt hele natten til at forsøge at opspore gerningsmændene, men det lykkedes ikke at finde dem, men eftersøgningen er fortsat i gang:

- I den anledning skal Grønlands Politi bede borgerne om hjælp. Hvis der er borgere i Sisimiut som har kendskab til eller mistanke om hvor gerningsmændene opholder sig, vil vi meget gerne i kontakt med dem. De kan kontakte Grønlands politi på 70 14 48.

Vagtchef Malik Olesen understreger i den forbindelse at det ikke er lovligt at hjælpe efterlyste personer og at det kan give foranstaltning i henhold til kriminalloven.