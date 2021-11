Sisimiut: Hvert tredje barn har nedsat hørelse

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 17. november 2021 - 17:47

Et forskningsprojekt gennemført i Sisimiut samt bygderne Itilleq og Sarfannguit viser, at godt 29 procent af børnene har høretab i forskellige grad. 10 procent af de børn, der deltog ved undersøgelsen har høretab i en sådan grad, at de kunne have gavn af et høreapparat.

Det er forskningens konklusionen, som forskningsassistent i afdelingen for øre-næse-halskirurgi ved Rigshospitalet, Jakob Schmidt Jensen har stået for.

Jakob Schmidt Jensen forklarer, at det er vigtigt at undersøge nedsat hørelse blandt børn, da nedsat hørelse kan påvirke skolegangen.

- Det er vigtigt, fordi børn med nedsat hørelse kan blive udfordret af dette i skolen. De kan få svært ved at følge med i timerne, men også i det sociale liv. Dette kan have konsekvenser for hvordan de klarer sig senere i livet, blandt andet i forhold til jobmuligheder, siger han til Sermitsiaq.AG.

Færre børn oplever høretab

I alt 185 børn fra 5.-10. klasse i skolerne i Sisimiut og bygderne blev undersøgt i forskningsprojektet. 54 af børnene har høretab, af dem kunne 18 af dem have gavn af et høreapparat. Ingen af børnene, der deltog ved undersøgelsen brugte et høreapparat.

- Tidligere studier i Sisimiut og Nuuk, viste en af de højeste forekomster af høretab i verden. Resultaterne fra vores undersøgelse i Sisimiut og bygder tyder på, at problemet med nedsat hørelse blandt skolebørn i Grønland er blevet en smule mindre. Men det er stadig et stort folkesundhedsproblem, at der sidder så mange grønlandske børn i skolen med ubehandlet høretab, siger Jakob Schmidt Jensen.

Internationale forskning viser, at en ud af fem børn oplever nedsat hørelse. Nedsat hørelse kan udfordre barnets udvikling af sprog, barnets udvikling, læring og måden at kommunikere på generelt.

Han fortæller, at næste trin i forskningen er at hjælpe de børn, der har høretab. Øre-næse-halsafdelingen i Rigshospitalet er nu i gang med at planlægge, hvordan det er muligt at hjælpe børnene med undersøgelse og hjælpemidler.

- Resultaterne giver os en idé om omfanget af ubehandlet høretab blandt skolebørn i Grønland. Næste trin er at forsøge at hjælpe de børn, der har betydelig nedsat hørelse. Vi er i gang med at søge fondsmidler til et projekt, hvor vi vil undersøge anvendelsen af høreapparater hos børnene med dårligst hørelse, siger han til Sermitsiaq.AG.