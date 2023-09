Sisimiut: Gammel børnehave bliver omdannet til kontorer

Jensine Berthelsen Søndag, 03. september 2023 - 15:06

I Sisimiut er der i hjertet af byen en gammel børnehave, nemlig "Sisi". Nu har børnene fået en tidsvarende daginstitution og flyttet ud af den gamle bygning som nu får et seriøst ansigtsløft med henblik på at blive omdannet til kontorområde.

Den gamle bygning fra 1960-70´erne har stadig gode år endnu. Qeqqata Kommunia har derfor valgt at give den tidligere institution en ordentlig makeover med midler fra en pulje til renovering.

- Vi har besluttet at få renoveret bygningen, da den stadig har god levetid. Den skal omdannes til kontorlandskab, hvor den kan huse omkring 20 kontorer. Virksomheder og/eller offentligt ejede virksomheder kan, når bygningen står klar leje sig ind i lokalerne, forklarer borgmester Malik Berthelsen (S).

Kommunen har også kigget på andre muligheder til stedet som for eksempel et aktivitetshus eller en anden form for samlingssted, fortæller borgmesteren.

- Det har vi også drøftet, men set i lyset af at bygningens areal er så tæt på vejnettet, der også er trafikeret, har vi konkluderet at den egner sig mest til at være et arbejdsplads, og her har vi tænkt at vi kan tiltrække erhvervsaktører og evt. offentligt ejede selskaber, svarer borgmester Malik Berthelsen (S).

Selvstyret må meget gerne flytte ind

Borgmester Malik Berthelsen har tidligere sammen med sine borgmesterkolleger fra andre landsdele forsøgt at gøre krav på at få udflyttet selvstyreejede selskaber og andre offentlige institutioner fra Nuuk.

Borgmesteren mener at han med de nye muligheder skaber gode muligheder for at decentralisere dele af landets administration eller de selvstyreejede virksomheder.

- Jeg mener stadig at indkomstfordelingen kommunerne imellem er meget skævt fordelt, jeg mener stadig at en centralisering i Nuuk er alt for voldsom set i lyset af at vi i den elektroniske tidsalder sagtens kan decentralisere offentlige selskaber, virksomheder og institutioner, siger Malik Berthelsen (S).