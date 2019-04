Sisimiut: Ambitiøst svømmehalsprojekt sat i bero

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 27. april 2019 - 12:40

Borgerne i Sisimiut skal vente lang tid endnu før de får en svømmehal i byen.

Borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen siger til Sermitsiaq.AG, at projektet er sat i bero.

- Kommunen udbød byggeriet af svømmehallen i licitation tidligere på året, hvor der kun kom et bud fra et byggeselskab. Da prisen var for høj valgte kommunalbestyrelsen at droppe projektet for nuværende. Det er forklaringen på, at projektet ligger stille, siger Malik Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Donation på 50 millioner

- Mange borgere havde set frem til en svømmehal, derfor er vi allerede nu i gang med undersøgelser af, hvordan projektet kan gennemføres, siger han, der ikke vil afsløre, hvilke muligheder der bliver kigget på.

Tilbage i 2016 offenliggjorde daværende borgmester Hermann Berthelsen det ambitiøse projekt. Planen var, at svømmehallen skulle være færdig i 2018, efter A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal havde doneret 50 millioner kroner, mens kommunen var klar til at bidrage med syv millioner kroner.

På nuværende tidspunkt kan Malik Berthelsen ikke sætte dato for, hvornår en svømmehal vil stå klar.