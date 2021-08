Sisimiut: Alkoholforbud forlænges til onsdag

Merete Lindstrøm Mandag, 16. august 2021 - 17:05

Naalakkersuisut har besluttet at forlænge alkoholforbuddet i Sisimiut, Itilleq og Sarfannguit til og med onsdag den 18. august 2021.Forbuddet var sat til at udløbe til midnat i dag, men det er altså forlænget.

Det var på baggrund af et ønske fra Qeqqata kommunea, at Naalakkersuisut i sidste uge indførte et alkoholforbud i Sisimiut, Itilleq og Sarfannguit.

Der har siden været en god dialog med kommunen og på baggrund af det, så forlænges forbuddet til og med onsdag, oplyser naalakkersuisut.

- I perioden med alkoholforbud har taskforcen for smitteopsporing og sundhedsvæsenet fået den nødvendige arbejdsro, der har været nødvendig til at få nedbragt den pukkel af opgaver og henvendelser, som der har været – og nu er der yderligere ro til at der kan dannes et fuldt overblik.

De andre restriktioner i Sisimiut, Upernavik og Aasiaat er fortsat gældende i første omgang til 24. august.

Opbakning til vaccination blandt unge

Landslæge Henrik L. Hansen fortæller, at deltavarianten fortsat volder problemer i forhold til at inddæmme smitten.

- Der for kort tid siden fundet tre nye smittede i Upernavik, en ny i Nuuk og en i Aasiaat, ud over de smitted er er opdateret på nun.gl tidligere i dag.

Landslægen understreger, at der fortsat er god opbakning til vaccination - også hos de unge.

- I målgruppen af de 12-15-årige er det allerede over halvdelen af dem, der har fået tilbudt vaccination, som har fået første stik.

For at opnå flokimunnitet, skal omkring 80 procent af den samlede befolkning være vaccineret. I øjeblikket er næsten 53 procent færdigvaccinerede, mens 68 procent har fået første stik.

Henrik L. Hansen oplyser, at hvis alle borgere på 12 år og ældre, der kan få tilbudt vaccine siger ja tak, vil vi nå en samlet dækning på 83 procent af befolkningen.

- Det er selvfølgelig ikke realitsisk, at alle siger ja, men vi kan nå derop i nærheden, siger han.

Beklager dårlig kommunikation

Naalakkersuisoq for. Sundhed Kiista Fencker beklager den dårlige kommunikation om naalakkersuisuts beslutninger, som hun nævner er blevet kritiseret den senere tid.

- Vi stræber efter at blive bedre, men jeg kan ikke garantere, at vi bliver fejlfrie. Situationen ændrer sig hurtigt og beslutninger skal træffes indenfor kort tid. Og der sker fejl. Jeg skal være den første til at beklage.

Ingen åbning af Østgrønland

Der er fortsat ingen udsig til, at Østgrønland bliver åbnet yderlig op. Múte B. Egede oplyser, at beslutningen om ikke at åbne, beror på lægefaglige vurderinger fra landslægeembedet,

Henrik L. Hansen oplyser, at der er sket så betydelig smittepsredning i Island den senere tid, at sundhedsvæsenet nu er presset. Det er blandt andet derfor, man ikke anbefaler en åbning, fortæller landslægen.

Derudover så handler det om vaccinationstilslutningen i hele befolkningen. På trods af at 87 procent af befolkningen over 18 år har fået de to stik i Tasiilaq og bygder, så er der så mange borgere under 18 år, der endnu ikke har fået tilbudt vaccination, at tallet for den samlede befolkning er lavere i Tasiilaq og bygder end i resten af landet.

Der vil være nyt pressemøde på onsdag.