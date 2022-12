Sisimiut satte kursen

Jesper Hansen Torsdag, 29. december 2022 - 13:42

I forbindelse med årsskiftet stopper Poul Erik Nørnberg som direktør for Stark Grønland. Han kan se tilbage på en lang erhvervskarriere, hvor Grønland hele tiden har været i centrum.

- Men det var ærlig talt lidt af et tilfælde, at det blev Grønland, fortæller Poul Erik Nørnberg.

- Jeg er oprindeligt udlært murer, men havde mod på mere, så jeg læste videre til byggetekniker og skulle så i 1988 søge job. Det gik egentlig meget godt, så pludselig stod jeg med to jobs på hånden. Enten i Farsø kommune i Vesthimmerland – eller i Sisimiut kommune i Grønland.

- Det blev Sisimiut, der vandt. Jeg blev enig med min kone Karen Rønbøg om, at de nok kunne finde en anden byggetekniker i Farsø, mens det måske var lidt sværere i Sisimiut. Jeg havde fornemmelsen af, at der var brug for mig i Grønland, så vi sprang ud i det og flyttede til Sisimiut 1. september 1988. Det har jeg aldrig fortrudt, men det var også en beslutning, som satte kursen for hele min erhvervskarriere.

Der blev bygget meget

- Der var ingen tvivl om, at der var brug for mig i Sisimiut. Også dengang blev der bygget meget i Grønland – og jeg fik hurtigt ansvaret for blandt andet byggeriet af bebyggelserne i Kussangasoq og senere Umiivitsiaq.

- Både Karen og jeg samt vores børn Jesper og Jonas trivedes. Det var sjovt at opleve, hvordan den yngste allerede efter få dage i børnehaven kunne tale grønlandsk og med tiden næsten flydende grønlandsk. Jeg ville ønske, at jeg havde haft lige så let ved det, for det har jeg desværre aldrig fået lært, selvom forsøget er gjort på aftenskole over flere sæsoner.

En ung Nørnberg på kontoret som anlægsassistent i Sisimiut Kommune. Siden blev titlen byggeleder og senere anlægsingeniør, selv om han egentlig ikke er uddannet ingeniør. Privat

Efter tre år var eventyret i Grønland forbi – og Poul Erik Nørnberg vendte tilbage til Nordjylland. Men han havde lært en masse i Grønland, især om Grønland, så det blev til flere jobs i trælastbranchen, hvor han arbejdede med at skaffe byggematerialer til det grønlandske byggeri som sælger i Superbyg/Stark.

I 2007 blev han udnævnt til afdelingsdirektør i Stark og direktør i det grønlandske selskab, der havde været en del af KNI-koncernen og sidenhen Superbyg, som udviklede sig til Stark Grønland med afdelinger i seks grønlandske byer – foruden altså det nye store byggemarked i Nuuk på 5.000 kvadratmeter, som åbnede forleden.

Fast arbejde på Grønlandshavnen

Stark Grønland fik hovedkontor på Grønlandshavnen i Aalborg – og havnen blev sidenhen Nørnbergs faste kontorplads. Når han altså ikke var i Grønland. For jobbet som direktør for Grønlands største leverandør til byggebranchen krævede adskillige rejser til Grønland.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange ture, det er blevet til, men jeg har siden jeg blev direktør været i Grønland jævnligt mindst fire til fem gange om året – og jeg har altid nydt det.

- Det er vigtigt at have fingeren på pulsen og forstå udfordringerne i Grønland. Det har været vigtigt for mig at opbygge en stor virksomhed med ansatte, som er lokale og kan løse kundernes udfordringer i hverdagen.

- Samtidig har branchen udviklet sig. I dag er det ikke bare søm, skruer og trælast, vi leverer. Vi er en totalleverandør, der lever alle typer af byggematerialer. Samtidig har vi skabt en stor og vigtig backup-funktion på kontoret i Aalborg, hvor der sidder 40 engagerede medarbejdere, der alle er specialister i det grønlandske byggeri og kan skaffe alt, hvad der er brug for – og ikke mindst tackle de logistiske udfordringer.

Grønlandske børn

- Grønland betyder meget for mig – og som direktør har jeg også altid lagt vægt på CSR-politikken. Vi har hele tiden støttet lokalsamfundene og ikke mindst organisationer, som arbejder for de grønlandske børn. Stark er en del af CSR Greenland og indgik partnerskab med foreningen. Gennem aftaler med vores leverandører bliver der hvert år indsamlet et større beløb, som doneres. Gennem mange år var MIBB, Bedre Børneliv modtagerne og senest har børnehjemmet Sikkerneq været modtageren. Stark er ikke en gæst i det grønlandske samfund, men en del af samfundet.

- Vi er utroligt glade for, at vi valgte Grønland i sin tid. Det har givet os som familie og i min senere erhvervskarriere så mange gode oplevelser, og vi er bestemt ikke færdige med Grønland. Til juni tager vi afsted med børn, børnebørn og vores første oldebarn, i alt 13 personer. Så skal vi besøge Sisimiut, Ilulissat og Kangerlussuaq. Det er første gang, vores børn genser Grønland.

Poul Erik Nørnberg har hele sit liv været engageret i Socialdemokratiet – og ved siden af direktørkarrieren er det også blevet til en periode som kommunalbestyrelsesmedlem i Rebild kommune syd for Aalborg.

- Men jeg har nu ikke planer om at vende tilbage til politik, når jeg nu går på pension.

- Planerne er ikke lagt endnu, men jeg vil gerne arbejde som frivillig i nogle humanitære organisationer – og også gerne nogle, der har med Grønland at gøre, siger den 65-årige snart pensionerede direktør. Han afløses på posten som direktør i Stark Grønland af regionsdirektør Glenn Bojer, som han i mange år har kørt parløb med.

Denne artikel er bragt i Sermitsiaqs juleavis 9. december og bringes på nettet som en del af Mediehusets fokus på den søde juletid. Glædelig jul og godt nytår.