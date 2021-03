Sisimiut har oplevet flere små jordskælv

Redaktionen Mandag, 01. marts 2021 - 13:08

Torsdag og fredag i sidste uge oplevede flere borgere i Sisimiut rystelser i jorden, som flere indberettede til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Det er kun et par uger siden, at Sisimiut sidst oplevede jordskælv og GEUS mener, at sidste uges skælv, kan være efterskælv derfra.

Jordskælvet torsdag kl. 23.29 målte 1.2 på Richterskalaen, mens jordskælvet fredag kl. 13.29 målte 1.6 på Richterskalaen.

De tre mindre jordskælv den 11. februar var alle over 2 på Richterskalaen, og det er sandsynligt, at de seneste rystelser er små efterskælv, oplydser GEUS.

Hjælp forskerne

GEUS håber, at folk vil fortsætte med at indberette deres oplevelser, da det har stor betydning for forskningen på området.

- Borgernes indberetninger har stor betydning for jordskælvsforskningen både at få kortlagt det område, hvor jordskælvet er følt, og få oplysninger om hvor kraftige rystelserne har været de enkelte steder. Lokale forhold som virker forstærkende eller dæmpende på rystelserne kan ikke umiddelbart opfanges af vores instrumenter, lyder det fra GEUS.

Mærkede du rystelserne, kan du indberette dine oplevelser HER