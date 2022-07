Sisimiut Museum genskaber inuits jagtmetoder

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 28. juli 2022 - 17:40

Der foregår en gravning lige udenfor Sisimiut Museum i disse dage. Et arbejde, der tager lang tid og som kræver det bare næver.

Sisimiut Museum arbejder på at rekonstruere et tørvetelt fra for 4.500 år siden. Det oprindelige tørvetelts ruiner findes i UNESCO-området Aasivissuit/Nipisat, hvor inuit har haft rensdyrjagtsteder for 4.500 år siden.

- Vi arbejder blandt andet på at rekonstruere et telthus, talut som var hegn til at fange rensdyr med, rævefælder, forskellige vardesystemer og hoppestier, fortæller museumsleder Dorthe Katrine Olsen til Sermitsiaq.AG.

Museet har fået en godkendelse til arbejdet af Nationalmuseet, da området ved museet er fredet.

- Vi finder det vigtigt, at vi også kan have mulighed for at fortælle om inuits gamle metoder og levemåde. Derfor laver vi denne udendørs udstilling, så lokale og udefrakommende kan opleve historien, siger Dorthe Katrine Olsen.

Et stykke kultur

Museet regner med at blive færdig med den udendørs udstilling i starten af september. Udstillingen skal derefter stå som den gør, og være en del af museets udstilling.

- Lige nu arbejder vi hårdt på at genskabe miljøet. Vi har små flere steder, som vi kan rekonstruere jagtmetoderne for inuit, siger museumslederen.

Medarbejderne graver selv i området, og arbejder først med at genskabe indgang og køkkenområdet. Samtidig skal de udvælge de rette sten og selv fragte dem til tørveteltet.

I disse dage er der mange turister i Sisimiut. Og museumslederen oplyser, at turisterne er begejstret for projektet.

Turister hjælper til

- Der er frivillige, der arbejder i området. Og nogle turister har også taget sig tid til at hjælpe os, så de selv oplever på kroppen hvordan man laver tørvetelt, fortæller Dorthe Katrine Olsen.

Telthuset skal lukkes med sammensyet rensdyrskind.

- Vi spørger fangerne, om de vil sælge deres rensdyrskind når sæsonen starter. Til teltet får vi brug for omkring ti skind, og skindet skal sys færdig til næste år. Det er så spændende, slutter museumslederen.