Sisimiut Festival 2023: Til ære for Tomba og til glæde for børnene

Jensine Berthelsen Fredag, 04. august 2023 - 13:27

Sommermånederne bliver ikke kun brugt til jagt og fiskeri. Der er også masser af musik og kulturelle aktiviteter. Sådan en af slagsen åbnes fredag aften i Sisimiut, når teltet ved den gamle "lufthavn" åbnes op.

Paarisa band; bandet der spiller god musik til tekster der er lidt mere alvorlige og som appelerer til et godt og sundt liv lægger ud.

Dernæst kommer Inua, der er hardcore rockband og som for det meste synger om samfundets skævheder og selvfølgelig gode sider, og til sidst men ikke mindst, bysbarnet Finni, der leverer ørehænger-rap med moderne musiske toner.

Lørdag eftermiddag er for børnene - og det er gratis

For første gang, siden Sisimiut Festival begyndte, er der i år program for børnene. Hele lørdag eftermiddag mellem 12:00 og 17:00 vil der ske en masse spændende ting for børnene.

Der vil være god børnemusik, der leveres af Ib & Anda Uldum, bysbørnene Patrick & Nuunu-Charlotte og ikke mindst af bandet Daniel Ho & Friends (Daniel Ho er seks gange grammy-vinder).

- Vi er meget glade for at der er plads til børnene i dette års festival, og det er takket være tips- og lottomidlerne, at dette kan ske gratis. Der vil være musik og spændende oplevelser for børnene, blandt andet snobrødsbagning, tøndeslagning og andre sjove ting, fortæller Johannes "Uju" Møller til Sermitsiaq.AG. Han understreger, at der ikke er tale om tivoli, hvorfor der ikke vil være karusler og andet der forbindes med tivoli.

Johannes beder dog forældrene om ikke at lade mindre børn gå alene til arrangementet, da man skal igennem hundebyen, med masser af slædehunde, for at komme til den gamle "lufthavn".

- Der vil være vagter der hele tiden vil holde øje med at alle er i sikkerhed, men det er bedst hvis mindre børn følges med deres forældre, pointerer Johannes "Uju" Møller.

Lørdag aften mindes Tomba

Grønlands meget populære Tomba startede sin musikkariere i Sisimiut, og har haft et lokal band, da han startede sin musikkariere. Johannes "Uju" Møller fortæller, at det oprindeligt var planen at Tomba skulle nå at give en koncert i forbindelse med Sisimiut Festival. Men Tomba døde af kræft sidste år, og nåede det desværre ikke.

Derfor vil hans oprindelige band sammen med multikunstneren Mike Thomsen som forsanger spille Tombas musik lørdag aften.

Men forud for det vil bysbørnene fra gruppen MŪK spille fra deres nyudgivne album og den meget populære band fra Nuuk, Rockstones, skal for første gang give en koncert i Sisimiut.