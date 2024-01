SISA: Igen positivt afkast på pensionen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. januar 2024 - 08:52

Kombinationen af rentefald og aktiestigninger i løbet af 2023 har påvirket pensionsselskabernes evne til at skabe et fornuftigt afkast til glæde for pensionsindbetalerne.

SISA Pension opererer med to porteføljetyper – stabil og vækst – og de gav i løbet af 2023 et afkast på henholdsvis 7,60 procent og 14,19 procent.

- Afkastet for 2023 er gået godt. Vi har indhentet det meste af tabet fra 2022 og ligger blandt de bedste sammenlignet med de danske pensionskasser og pensionsselskaber, oplyser Søren Schock Petersen til Sermitsiaq.AG.

Stort tab i 2022

SISA-direktøren oplyser, at han først kan gå i detaljer om pensionskassens endelige resultat, når årsregnskabet ligger klar til marts.

I 2022 fik pensionskassen et stort tab på hele 727 millioner kroner og gik ind i 2023 med aktiver på knap 4,7 milliarder kroner. De positive takter på såvel obligations- som aktiemarkederne i løbet af 2023 tyder på, at SISA Pension igen vil have aktiver, der ligger over fem milliarder kroner.