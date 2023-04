SISA med røde tal: Pensionskassen taber lidt over 700 mio. kr.

Thomas Munk Veirum Onsdag, 19. april 2023 - 11:45

2022 er et år, som mange pensionskasser helst vil glemme hurtigst muligt.

Det gælder også hos pensionskassen SISA, der er den største grønlandske pensionskasse, og som ved udgangen af 2022 forvaltede 4,6 mia. kr. for knap 21.000 medlemmer.

SISA kom således ud af 2022 med et tab på 716 mio. kr. svarende til 13,7 procent af medlemmernes opsparing.

Et blodrødt regnskab var ventet, da SISA allerede i første halvår måtte indkassere et tab på 727 mio. kr. Det samlede tab for hele året blev altså en anelse mindre.

Usædvanlig situation

Direktør i SISA, Søren Schock Petersen, siger, at der har været specielle forhold på de finansielle markeder, som har gjort det særdeles vanskeligt at undgå betydelige tab:

- Der er sket det usædvanlige, at man har haft en situation, hvor renterne er steget, og obligationer dermed er faldet. Samtidig er også kursen på aktier faldet.

- Normalt går kursudviklingen på henholdsvis aktier og obligationer hver sin vej, så hvis man taber lidt det ene sted, vinder man lidt mere det andet sted. Men den effekt har været fuldstændig væk i 2022. Der var tab hele vejen rundt, siger Søren Schock Petersen til Sermitsiaq.AG.

Det voldsomme tab har konsekvenser for de omkring 1200 medlemmer, som er ved at få deres pension udbetalt. Ifølge direktøren har SISA forskellige muligheder for at udjævne tabet, og langt de fleste kan nøjes med at få deres pensionsudbetaling reduceret med cirka én procent.

Positivt afkast set over tid

Med hensyn til de kunder der endnu ikke er gået på pension, siger direktøren

- De medlemmer kan se, at deres opsparing er faldet i 2022.

- De har tabt, det de vandt i 2021, hvor der var et stort overskud, og de er på den vis sat et år bagud, og så stiger afkastet sandsynligvis igen.

SISA fremhæver selv i årsrapporten, at set over de seneste fem år har der været et samlet positivt afkast på 14,6 procent.

Direktøren siger, at SISA i 2021 lå i toppen set i forhold til andre pensionsselskabers afkast. I 2022 har SISA dog præsteret under middel, må han erkende. Søren Schock Petersen oplyser afslutningsvis, at 2023 heldigvis er kommet godt i gang, og at pensionskassen i første kvartal er i plus med 166 mio. kr.