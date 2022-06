SISA indgår samarbejde med dansk pensionskasse

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 16. juni 2022 - 13:44

SISA og AkademikerPension har netop indgået en hensigtserklæring om, at AkademikerPension fra 2025 får til opgave at administrere 40.000 pensioner for SISA i et langsigtet samarbejde.

Det skriver SISA på sin hjemmeside.

- Når SISA skifter samarbejdspartner til AkademikerPension vil vi kunne levere nye services til medlemmerne fra vores kontor i Nuuk. I en pensionskasse er IT-systemerne meget vigtige for den service, man kan tilbyde, og AkademikerPension har netop i år skiftet til et nyt system, som SISA får mulighed for at dele med AkademikerPension, siger administrerende direktør i SISA, Søren Schock Petersen, til Sermitsiaq.AG.

Om tre år

AkademikerPension skal stå for IT-drift og -udvikling, administrationsydelser indenfor økonomiområdet og rapportering med mere. Medlemmerne betjenes og rådgives forsat af SISA, ligesom det også er SISA, der investerer medlemmernes pensionsopsparing.

Planen er nu at indgå en officiel aftale, der betyder, at SISAs medlemmer får administreret deres pension hos AkademikerPension fra januar 2025. SISA og AkademikerPension forventer, at aftalen er på plads inden udgangen af oktober 2022.

Aftalen vil betyde, at SISA ikke længere skal samarbejde med AP Pension.