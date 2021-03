SIP Qaqortoq: Andre medarbejdergrupper overses i debatten

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 31. marts 2021 - 12:19

Når man diskuterer om at forbedre vilkår for pædagoger i daginstitutioner, så er det på sin plads, at vilkår for ufaglært arbejdskraft og ansatte med en anden uddannelse end pædagog på stederne også forbedres.

Det mener SIK’s lokalafdeling i Qaqortoq, QSIP.

En undersøgelse offentliggjort i 2019 viser, at halvdelen af det børnenære personale på daginstitutioner er ufaglærte medhjælpere, mens en femtedel af personalet udgør pædagoger og en tredjedel har en anden pædagogisk uddannelse.

- Det er socialassistenter, socialhjælpere og andre med uddannelse indenfor det sociale område. Lad være med at ringeagte deres trofaste indsats i stuerne på daginstitutionerne, hvor der manfler uddannede pædagoger. De har nemlig brug for, der er stor fokus på forbedring af deres vilkår, siger formand for QSIP, Jakob G. Motzfeldt i en pressemeddelelse.

Langt mere fokus nødvendig

NPK og IMAK har i en fælles udtalelse understreget vigtigheden af fokus på pædagoger, så børns udvikling gennem vuggestuen, børnehaven og folkeskolen ligger på et højt niveau.

QSIP’s formand understreger, at al personale i daginstitutionerne bør have lige opmærksomhed. En forbedring af pædagogers arbejdsvilkår vil ikke automatisk give forbedringer af arbejdsvilkår for andre personalegrupper, lyder det.

- I dagens Grønland har vi hårdt brug for, at alle samarbejder for alles bedste, uanset om man er ansat i kommunen, og uanset hvilket fagforbund, man er knyttet til, siger han.

Efterslæb på uddannelse

I Naalakkersuisuts strategi- og handleplan for fagpersonalet på daginstitutioner fra 2019 viser, at 90 procent af andet pædagogisk uddannet personale og 88 procent af ufaglærte medarbejdere selv vurderer, at det i høj grad eller nogen grad har behov for efteruddannelse.

Denne udlægning støtter MIO med rapporten ”Dagtilbud i Grønland”, som netop denne måned er offentliggjort. MIO har blandt andet anbefalet vigtigheden af kommuners strategi- og handleplan for efteruddannelse på daginstitutionsområdet, så personalet kan have kontinuerlig uddannelse og efteruddannelse.