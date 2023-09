Simon Lynge klar med første album i 5 år

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. september 2023 - 15:16

Musikeren Simon Lynge, der har grønlandske rødder men er bosat i USA, er klar med sit første album i en årrække. Det oplyser hann i en pressemeddelelse.

Albummet har titlen ‘Dark Brown Eyes’, hvilket også er titlen på albummets andet singleudspil.

Her beskriver Simon Lynge, der er vokset op i henholdsvis Grønland og Danmark, nogle af de oplevelser, han har haft gennem sin opvækst:

Synger om opvæksten

“I’ve been chasing rainbows in a dark room all of my life” synger Simon Lynge om opvæksten i Holstebro, hvor “The kids were making fun of the food that I liked”.

Oplevelserne i barndommen har ført til Simon Lynges søgen efter at finde sin plads i verden, fortæller han. I de sidste 20 år har han været bosiddende i staten Washington i USA, hvor han bor med sin famile.

Musikeren optræder dog fortsat flittig i her i landet, hvor han i år blandt andet har gæstet Qooqqut Festival samt den genopståede Narsarsuaq Festival.

Tilbage i 2010 modtog Simon Lynge internationale anmelderroser for sit debutalbum ’The Future’.

På tour til skoler i Danmark

‘Dark Brown Eyes’ er musikerens fjerde album, og det udkommer 15. september. Udover at udgive sit album skal Simon Lynge i løbet af september også på turné med musikprojektet Levende Musik i Skolen i Danmark. Her vil han blandt andet fortælle skoleelever om sin baggrund og opvækst - og om Grønland.

Han kommer også ind på temaet at føle sig udenfor og anderledes i begge sine kulturer og den splittelse, det kan medføre. Noget som han ved tidligere skolekoncerter har oplevet, at en del af de flerkulturelle børn kan spejle sig i:

- Jeg vil gerne vise børnene, at man kan skabe sit eget liv og at man ikke er et produkt af sin baggrund, men af de valg man træffer, siger Simon Lynge.