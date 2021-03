Sikuki om råstofanlæg: Vor succes er truet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. marts 2021 - 10:21

Dykkerfirmaet Malik har sat en proces i gang, hvor man vil bygge et stort råstofanlæg med tilhørende kajanlæg i den nordlige ende af Nuuk. Planen får Sikuki Nuuk Harbour til at protestere, fremgår det af et høringssvar til Kommuneqarfik Sermersooq.

Sikuki Nuuk Harbour mener, at dets succes er truet og kan blive ødelagt, hvis Dykkerfirmaet Malik får lov til at lave et råstofanlæg ude af Sikukis hænder.

Af et notat fra kommunens forvaltning over høringssvar står der:

- SIKUKI understreger, at det med anlæggelsen af SIKUKI var hensigten at ”skabe én havneoperatør og én indgang til Nuuk og til Grønland [...] Såfremt denne forretningsmodel skal have succes, må den selvsagt ikke ødelægges indefra.”

Det fremgår også af notatet, at Sikuki mener, at projektet kan være i strid med Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne.

Havnelov ikke relevant

Kommuneqarfik Sermersooq har søgt juridisk vejledning hos såvel råstof- som infrastrukturdepartementerne.

- Heraf fremgår, at projektet er muligt inden for råstofslovgivningen, hvorved omtalte havnelovgivning ikke er relevant, konkluderer forvaltningen i forbindelse med Sikukis indsigelser.

Departementet for Infrastruktur har også sendt et høringssvar og heraf fremgår, ”at det vil være mere logisk og samfundsmæssigt meningsfyldt at placere råstofanlægget ved den eksisterende erhvervshavn”.

Da projektet var i høring fik kommunen ni høringssvar, men ingen af indsigelserne har medført betydelige ændringer, oplyser Forvaltningen for Anlæg og Miljø.

Bekymring over bygningsskader

Kriminalforsorgen, der bliver nærmeste nabo til råstofanlægget, er bekymret for, at råstofanlægget kan medføre bygningsskader på anstaltens bygninger, og man tager i sit høringssvar forbehold for at kræve erstatning, hvis eksempelvis sikkerhedsudstyr og kameraer lider skade.

Kalaallit Airport gør i sit høringssvar opmærksom på, at ”opsætning af lys i området omkring lufthavnen ikke må være til fare for flysikkerheden og driften af lufthavnen”.