Sikuki og Aarsleff indgår forlig

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 11. september 2021 - 11:51

Den selvstyreejede selskab Sikuki Nuuk Harbour og entreprenøren Per Aarsleff Grønland har været i en årelang strid om 10 måneders forsinkelse af byggeriet af atlanthavnen i Nuuk.

Sikuki var ikke tilfreds med, at atlanthavnen først blev afleveret i august 2017, mens entreprenørselskabet havde krav om tidsfristforlængelse og ekstra betaling.

- Sikuki Nuuk Harbour A/S og Per Aarsleff A/S kan hermed meddele, at der er indgået forlig i tvisten om forsinkelse af havneudvidelsen og etableringen af den nye containerterminal, der stod færdig i august 2017.

- Begge parter er tilfredse med forliget og aflysning af den anmeldte voldgiftssag, skriver selskaberne i deres pressemeddelelse.

Den administrerende direktør i Sikuki Nuuk Harbour, John Rasmussen, og administrerende direktør i Per Aarsleff A/S, Jesper Kristian Jacobsen er afsendere på meddelelsen.

Derudover informerer de to om, at yderligere informationer holdes fortrolige mellem parterne.

Voldsgiftsag og coronapandemien

Sagen har været tidskrævende og dyr, lyder det. I april forventede bestyrelsesformanden for Sikuki Nuuk Harbour, Lars Karlsson, at selskabet forventede afklaring på voldgiftssagen til 2022.

- Hvad voldgiften angår, har Sikuki brugt en masse ressourcer på forberedelser siden den forsinkede levering af havnen og forventer en beslutning i begyndelsen af ​​2022, oplyser bestyrelsesformanden til Sermitsiaq.AG i april.

Udover voldgiftssagen, så er atlanthavnen været ramt af coronapandemien, hvor selskabet måtte aflyse al krydstogter i 2020. Dette var et tab på godt to millioner kroner i havneindtægter.

Sikuki Nuuk Harbour A/S holdte generalforsamling i juni. Hvor det kom frem, at selskabet havde et overskud på 9,4 millioner kroner i 2019.

