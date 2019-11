Walter Turnowsky Søndag, 03. november 2019 - 14:20

Siku Ajorpoq, isen er usikker.

For fiskerne og fangerne i landet er klimaforandringerne ikke abstrakte matematiske modeller, men en konkret virkelighed på godt og ondt.

Den virkelighed har fotograferne Carsten Egevang og islandske Ragnar Axelsson igennem flere årtier forsøgt at indfange i deres billeder.

Nu har de for første gang åbnet en fælles udstilling på Nordatlantens Brygge i København.

- Det er jo en udstilling, der har været tre til fire år undervejs fra vi fik ideen og til det har kunnet lade sig gøre, så det en kæmpe tilfredsstillelse nu at se de flotte på væggene her på Bryggen.

- Der sker noget med billeder, når de kommer op i en stor størrelse, så det er dejligt, at lokalerne her kan bære det, siger Carsten Egevang under den særdeles velbesøgte fernisering.

Fra farver til sort og hvid

Mange vil kende Carsten Egevangs karakteristiske sort/hvid-fotos af det grønlandske dyreliv og ikke mindst slædehundene. Men faktisk startede han med at fotografere i farver.

Da han første gang så islandske Ragnar Axelssons sort/hvid- billeder fra Grønland, var han på ingen måde imponeret. Men efterhånden som han kiggede mere på dem, blev han stadig mere fascineret. Og så en dag skiftede han selv farverne ud med de skarpe kontraster i sort og hvid.

- Det er en stor tilfredsstillelse at udstille sammen med Ragnar Axelsson, som jo er mit fotografiske idol, som jeg har fulgt igennem mange år og som har haft stor betydning for min egen fotografering, siger Carsten Egevang.

Ragnar Axelsson er Carsten Egevangs store forbillede Ragnar Axelsson

De to fotografer kendte ikke på forhånd hinanden.

- Jeg kendte Ragnars billeder, men han kendte ikke mig. På et tidspunkt tog jeg kontakt til ham, da jeg havde lavet min egen bog med sort/hvid-billeder, som jeg sendte til ham og skrev: Se hvad du har været inspiration til.

De skrev frem og tilbage, og på en fotoudstilling i Norge for fem til seks år siden mødtes de så for første gang.

- Der opstod ideen om at lave en fælles udstilling.

Ved ferniseringen kommer også den kendte fotograf Henrik Saxgren forbi. Han spørger, hvorfor det ikke klart er markeret, hvilken fotograf, der har tager hvilke billeder. Man skal faktisk kigge i kataloget for at se det. Egevang siger, at der er en pointe i at overlade det til tilskueren.

- Selvom det er sort/hvid og selvom det er Grønland, så kan man jo godt se, at der er forskel på billederne. Jeg syntes, det er meget spændende at have billederne ved siden af hinanden på denne måde.

- Jeg har jo flere dyr med i min billeder, fordi det det, som jeg syntes er spændende, er det bånd, der er mellem dyr og mennesker i Grønland; både når det gælder slædehundene og fangstdyrene, som jo stadig spiller en stor rolle.