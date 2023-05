SIK: Socialfonden betaler rejsen for kommende fædre

Anders Rytoft Onsdag, 03. maj 2023 - 15:49

Der er gode nyheder til kommende forældre.

- Vi er glade for at kunne meddele, at SIK's socialfond nu kan betale rejsen for en vordende far, i forbindelse med at moderen nødvendigvis skal rejse til en anden by for at sætte barnet i verden.

LÆS OGSÅ: Fødsler: Hvad betyder fødsler uden familien

Det skriver SIK i en pressemeddelelse.

Såfremt parret har børn under 18 år, kan de også indgå i den betalte rejse, lyder det videre.

Tabt arbejdsfortjeneste og logi

Det kræver, at der bliver sendt en ansøgning til socialfonden - og det er vel at mærke rejsen, det drejer sig om, understreger SIK.

LÆS OGSÅ: Jordemødre: Fortæl om din fødsel

Ikke desto mindre vil det senere kunne vurderes nærmere, hvorvidt ordningen skal omfatte tabt arbejdsfortjeneste og logi.

Men, skriver fagforbundet:

- I første omgang er det altså rejseudgifterne, der kan dækkes via den nye mulighed, som SIK’s socialfond nu åbner.

SIK trækker som sædvanligt også lod om almindelige ferierejser blandt medlemmerne i år, hvor fristen for at søge er forlænget. Begrundelsen er, at ansøgningen kun skal ske online og at SIK's Feriefond er ved at omlægges efter de nye overenskomstaftaler.