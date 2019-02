SIK’s formand sår tvivl om lønstigning

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 21. februar 2019 - 15:44

Formanden for SIK har udlagt aftalen som en lønstigning på 2,15 kroner i timen til alle medlemmer. I stedet for det oprindelige udspil på 0,92 kroner.

Men de 2,15 kroner i timelønsstigning vil langt fra gælde alle, da der er tale om et gennemsnitsbeløb.

16 forskellige overenskomster

Forhandlingerne har drejet sig om en fordeling af 117.505.321 kroner til 16 forskellige overenskomst-grupper med sammenlagt 6.757 medlemmer.

Formanden for den største lønmodtagerorganisationen i Grønland, Jess G. Berthelsen, vil ikke oplyse, hvad de enkelte overenskomst-grupper vil modtage i lønstigning.

- Det kan lige så godt være en lønstigning på 2 kroner per time, eller 2 kroner og 5 øre per time, eller mindre. Det skal vi til at finde ud af nu, siger Jess G. Berthelsen der således skaber tvivl om resultatet for forhandlingerne for de enkelte medlemmer, heriblandt portørerne på landets sygehuse, der for et par uger siden nedlagde arbejdet i fire timer i utilfredshed med forløbet.

Aftalelængden

For Selvstyret er det naturligt at lave en aftale, der gælder i så mange år som muligt, da det skaber stabile rammer. Alt efter aftalelængden vil det være naturligt for Selvstyret at slække på timeløns-stigningen.

Det viser sig også, at den normale aftaleperiode for SIK-overenskomster er ændret fra tre til fire år, hvilket måske kan forklare årsagen til, at gennemsnits-lønstigningen umiddelbart så rigtig godt ud for lønmodtagerne i forhold til de 0,92 kroner i timen.

SIK har forud for lønforhandlingerne modtaget i alt 158 krav fra forskellige lokalforeninger i landet, og disse krav løber op i svimlende syv milliarder kroner, oplyser formanden for SIK, Jess G. Berthelsen.

Nu går processen i gang med at få de aftalte lønstigninger skrevet ind i de forskellige overenskomster. Når det er sket kan man sende resultatet til urafstemning blandt medlemmerne.

Jess G. Berthelsen oplyser, at medlemmerne må væbne sig med tålmodighed, før de får det endelige resultat af forliget.