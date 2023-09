SIK: Øget inflation fører til skærpet lønkamp

Redaktionen Onsdag, 27. september 2023 - 15:46

Grønland er sluppet for de værste lussinger som følge af de kriser, der har præget verdensøkonomien i de seneste tre år. Det skriver avisen AG.

Det går faktisk ret godt i Grønland: Den gunstige økonomiske udvikling fortsætter trods de turbulente internationale økonomiske forhold, og på arbejdsmarkedet er ledigheden historisk lav.

Men i horisonten anes en udvikling i inflationen, som betyder, at lønningernes værdi vil blive udhulet, fordi priserne på dagligvarer, husleje, energi osv. stiger. Det er et scenarium, som følges meget nøje i fagbevægelsen. Inflationen ventes at blive cirka 3,5 procent i år og lidt over fem procent næste år. Det bekymrer forbundsformand Jess G. Berthelsen.

- Inflationen har konsekvenser for de krav, vi vil rejse over for den offentlige arbejdsgiver og over for Grønlands Erhverv, som repræsenterer de private arbejdsgivere. Vores medlemmers løn er allerede nu blevet mindre værd på grund af prisstigninger på næsten al ting, og hvis inflationen suser i vejret, bliver lønnen tilsvarende mindre værd. Det vil føre til skærpet lønkamp, når vi skal forhandle nye overenskomster, siger Jess G. Berthelsen til AG.

Læs mere i denne uges udgave af avisen AG. Få adgang her: