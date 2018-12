SIK: Meningsløst at tvinge folk i job

Asger Søndergaard Nielsen Onsdag, 19. december 2018 - 14:03

Det giver ingen mening at tvinge folk til at tage et arbejde. Det udtaler Jess G. Berthelsen til Sermitsiaq.AG i forbindelse med Steen Lynges (D) udmelding, hvor han foreslår, at folk, der er egnet til at arbejde, men ikke gør det, skal tvinges i job.

- Det giver ingen mening. Hvilken arbejdsgiver vil have glæde af en medarbejder, som er tvunget til at arbejde på arbejdspladsen, spørger Jess G. Berthelsen, der er formand for fagforeningen SIK.

Steen Lynge foreslår også, at det skal have konsekvenser for personers sociale ydelser, hvis de ikke vil tage et arbejde. Den udmelding er Jess G. Berthelsen ligeledes meget afvisende overfor.

- Alle er interesseret i, at alle skal arbejde, men at tage folks socialhjælp er ikke en ordentlig måde at behandle sine medmennesker på. Vi er snart i år 2019, og det har ingen steder plads at gøre sådan noget, siger Jess G. Berthelsen.

Jess G. Berthelsen ser hellere, at man bevilger flere midler til landets arbejdsmarkedskontere, som skal sørge for, at der sker en opkvalificering af arbejdsløse, så de får nogle kompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet.

Bedre mobilitet

I forhold til mobilitet er der større enighed mellem demokraten Steen Lynge og fagforeningsmanden.

- Jeg er helt med på, at der skal være en bedre mobilitet på arbejdsmarkedet, og jeg vil gerne opfordre alle vores medlemmer til at rejse derhen, hvor arbejdet er. Der er bare et problem, siger Jess G. Berthelsen.

Han påpeger, at hvis man først flytter fra Nord- eller Østgrønland til Nuuk, så er der lange udsigter til at komme tilbage igen.

- Med de lønninger og de huslejepriser, der er i Nuuk i dag, så vil der gå mellem fem og ti år, før der er råd til at rejse tilbage til ens hjemstavn, siger Jess G. Berthelsen.

Han foreslår en fly-in/fly-out model, hvor man ved de store infrastrukturprojekter flyver arbejdere ind fra kysten, hvor de kan arbejde i månedsskift.

Alt for lidt

Som en sidste kommentar kritiserer Jess G. Berthelsen koalitionspartierne for ikke at have bevilget nok penge til de mobilitetsydelser, som Steen Lynge peger på kan være med til at øge mobiliteten.

- Det koster omkring 40.000 kroner for én person at flytte fra Qaanaaq til Nuuk. Når man afsætter 2,1 millioner til mobilitetsydelser på finansloven, så rækker det virkelig ikke langt. Det er stort set ingenting, siger Jess G. Berthelsen.